Kilka dni no i siup - Android już ma swoje Dynamic Island. iPhone 14 Pro nie ma już się czym chwalić

Prezentacja nowych produktów Apple nie była w tym roku zbyt emocjonująca. Jednak wśród kilku odgrzewanych kotletów, Apple zaserwowało nam też jedną świetną nowość - interaktywne Dynamic Island. Kilka dni po tej prezentacji, Android też już ją ma!

7 września odbyła się konferencja Far Out, na której Apple zaprezentowało swoje najnowsze urządzenia. Zobaczyliśmy nową serię iPhone'ów 14 (Plus) oraz 14 Pro (Max). Do tego firma z Cupertino przedstawiła trzy nowe smartwatche: Apple Watch 8, Apple Watch Ultra oraz Apple Watch SE 2. W końcu nowej wersji doczekały się też słuchawki AirPods Pro 2.

Trzeba jednak przyznać, że większość zaprezentowanych sprzętów nie przyprawiła mnie o szybsze bicie serca - były to raczej drobne ulepszenia znanych już konstrukcji. Najciekawszą nowością był bez wątpienia iPhone 14 Pro - przyniósł on nie tylko zmiany wizualne, ale też kilka ciekawych rozwiązań związanych z oprogramowaniem. Najlepszym z nich bezdyskusyjnie jest Dynamic Island.

Jak już pokazywałem w tym artykule, Dynamic Island to świetny pomysł, który w końcu w inny sposób podchodzi do tematu wycięcia na aparat. Zamiast je minimalizować, ale nadal traktować jako stracone miejsce na ekranie, Apple postanowiło zrobić z niego miejsce użytkowe. Dzięki temu, zamiast poczucia straconej przestrzeni, wycięcie na aparat stało się ważną, interaktywną powierzchnią, która ma swoje wyspecjalizowane funkcje.

Trzeba przyznać, że w sferze Androida jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł. Jedynym wyjściem, aby doświadczyć tej funkcji, miał być iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Cóż... do czasu. Okazało się, że już po kilku dniach pierwsze nakładki wykorzystujące ten sam pomysł zaczęły pojawiać się w telefonach z Androidem.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint ???? pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Na tym krótkim filmie widzimy developera jednego z motywów na Androida, który prezentuje działający odpowiednik Dynamic Island - jest on podobnie interaktywny jak oryginał zaprezentowany przez Apple. Motyw ten nazywa się Grumpy UI i jest jedną ze skórek dostępnych na telefony Xiaomi działające pod kontrolą MIUI. Jednakże w najnowszej stabilnej wersji tego motywu nadal nie znajdziemy Dynamic Island. Oby weszła ona w skład nakładki, najnowsza wersja musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Xiaomi.

Muszę jednak przyznać, że nie mogę się doczekać, aż ten element interfejsu znajdzie się też w innych telefonach i w oficjalnych nakładkach producentów. Co prawda jeszcze żaden z nich nie zapowiedział wprowadzanie takiej funkcji, jednak jest to na tyle ciekawa i przydatna funkcjonalność, że nie wyobrażam sobie, aby deweloperzy Androida nie myśleli już o wprowadzeniu jej oficjalnie do swojego systemu.