Kilka sposobów na zachowanie zasad bezpieczeństwa w publicznej sieci Wi-Fi

Wybierasz się w podróż i nie jesteś pewien bezpieczeństwa publicznych sieci WiFi? Przeczytaj nasz artykuł o sposobach ochrony prywatności w takich sieciach.

W dzisiejszych czasach znów popularne staje się podróżowanie, czy to na wakacje do odległych miejsc, czy po prostu do znajomych, aby cieszyć się ich towarzystwem. Oznacza to, że nadszedł czas, aby przypomnieć sobie stare praktyki związane z bezpiecznym korzystaniem z publicznych sieci WiFi. Oto cztery krótkie wskazówki, które zapewnią Ci ochronę, gdy jesteś poza domem i łączysz się z internetem.

Uważaj do jakich sieci się podłączasz

Przede wszystkim mądrze wybieraj sieci publiczne, do których dołączasz, zwłaszcza jeśli nie masz ochoty na dodatkowe zabezpieczenia. Każdy może skanować ruch przesyłany w sieci — wystarczy na komputerze zainstalować program, który przechwytuje pakiety danych. Zawsze wymieniaj ze stronami internetowymi dane zaszyfrowane, a unikniesz ich przechwycenia przez przestępców.

Twoim głównym celem powinno być unikanie otwartych sieci prowadzonych przez nieznanych administratorów. Galerie handlowe, hotele i lotniska są raczej pewne — nie tworzą sieci Wi-Fi w celu szpiegowania osób, które z nich korzystają. Przynajmniej nie w celu odgadnięcia domowych adresów, danych karty kredytowej, numerów PESEL itp. Ważna jest także pisownia nazw sieci. Przestępcy często podszywają się pod te autentyczne, stosując bardzo zbliżone nazwy.

Nie masz pewności, czy korzystasz z oficjalnej sieci Wi-Fi w swojej lokalizacji? Większość publicznych sieci obsługiwanych przez duże organizacje prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przed dopuszczeniem do sieci, podczas gdy sprytne małe firmy wymagają tylko podania prostego hasła swobodnie udostępnianego klientom.

Ponieważ każdy w sieci może podsłuchiwać jej ruch, potrzebujesz dodatkowych zabezpieczeń. W tym miejscu pojawiają się pozostałe trzy wskazówki zawarte w tym artykule. I pamiętaj, wszystkie sieci WiFi dostępne dla każdego (np. w hotelach lub na lotniskach), są uważane za publiczne, nawet jeśli są płatne.

Upewnij się, że masz włączoną zaporę systemu Windows

Pozostawienie w systemie otwartych portów TCP i UDP trochę przypomina pozostawienie w domu otwartych i niemonitorowanych drzwi zewnętrznych. Aby zabezpieczyć się przed włamaniami, potrzebujesz czegoś, co ukryje te porty przed żądaniami ruchu — skutecznie przesłaniając „widok drzwi”, aby nikt nie mógł podejść i sprawdzić klamek. To właśnie robi oprogramowanie zapory.

W systemach Windows 10 i Windows 11 komputer powinien mieć domyślnie włączoną zaporę sieciową. Jeżeli jednak nie jesteś pewien ustawień, sprawdź, czy jest włączona, zanim połączysz się z publiczną siecią Wi-Fi. Po prostu przejdź do Ustawień systemu, a następnie wpisz w polu wyszukiwania Zapora i ochrona sieci.

Konfiguracja Zapory w Windows 10. Fot. wł.

Zawsze korzystaj ze stron z szyfrowaniem SSL (HTTPS)

Odwiedzając strony internetowe, upewniaj się, że przesyłają dane przez szyfrowane połączenie. Wszystkie dzisiejsze witryny powinny korzystać z tego rodzaju bezpiecznego połączenia, ale niektóre starsze (lub wręcz złośliwe) witryny nie robią tego. Twoja przeglądarka powinna Cię poinformować, kiedy nie jesteś na bezpiecznej stronie, ale możesz również sprawdzić to ręcznie. Poszukaj akronimu „https” na początku adresu strony internetowej.

"HTTPS" w adresie strony. Fot. wł.

Jeśli użyjesz niezabezpieczonego połączenia HTTP (zwróć uwagę na brak „s” w akronimie), ruch wymieniany między Tobą a witryną będzie widoczny dla każdego w tej samej sieci lokalnej. Wszelkie poufne informacje, takie jak nazwy użytkowników, hasła, informacje o płatnościach, adresy itp. będą dostępne dla osób postronnych.

Gdy korzystasz z publicznego połączenia Wi-Fi, dzielisz sieć z wieloma osobami, które mogą zobaczyć dane przesyłane z Twojego komputera na serwer i odwrotnie – nigdy nie będziesz wiedział, która z tych osób może mieć złe intencje. Przeglądając strony WWW za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, będziesz dość dobrze zabezpieczony.

Jako dodatkową ochronę możesz zainstalować rozszerzenie HTTPS Everywhere z Electronic Freedom Foundation. Jest dostępne dla przeglądarek Chrome, Firefox, Edge i innych, a ponadto zmniejsza prawdopodobieństwo skorzystania z niezabezpieczonej witryny.

Korzystaj z VPN

Połączenie przez VPN (wirtualna sieć prywatna) poprawia ochronę prywatności podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi. Jak wspomniano powyżej, gdy odwiedzasz bezpieczną witrynę podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi, inne osoby w Twojej sieci nie mogą zobaczyć szczegółów wymienianych danych. Widzą jednak, że jesteś na danej stronie. Może jest to bez znaczenia, gdy korzystasz z Google’a lub TikToka, jednak zagrożenie rośnie, gdy sprawdzasz saldo w witrynie banku.

Ponieważ czasem, będąc poza domem, musisz przesłać przez internet poufne dane, spróbuj zadbać o swoją prywatność, przekierowując aktywność internetową komputera lub smartfona przez VPN. Aby z tego skorzystać, najpierw połącz się z Wi-Fi, a następnie z VPN. Po nawiązaniu obu tych połączeń możesz kontynuować normalne przeglądanie internetu. Cały Twój ruch przechodzi przez serwery VPN — ktoś monitorujący ruch sieciowy zobaczy tylko Twój komputer wysyłający i odbierający dane z VPN, a nie informacje o witrynach i usługach, z których skorzystasz podczas tej sesji.

Oczywiście, aby ta strategia zadziałała, musisz zaufać swojemu usługodawcy VPN. Niestety większość darmowych usług VPN nie zapewnia dostatecznego bezpieczeństwa — często nie strzegą one Twojej prywatności tak ściśle, jak usługi płatne. Korzystaj więc z usług płatnych lub trzymaj się sprawdzonych bezpłatnych usług, takich jak te z naszego zestawienia.

Aby uzyskać lepsze prędkości i dostęp do większej liczby serwerów na całym świecie, musisz przejść do jednej z płatnych usług VPN. Jeśli wyjedziesz za granicę, ważna dla Ciebie będzie duża liczba dostępnych serwerów, ponieważ powinieneś nawiązywać połączenia poprzez maszyny zlokalizowane jak najbliżej. W przeciwnym razie konieczność kierowania ruchu przez odległe serwery znacznie spowolni przeglądanie internetu.

Trzymając się tych kilku zasad, możesz czuć się bezpiecznie korzystając z publicznych sieci WiFi w dowolnym miejscu. Jest to bardzo ważne, bo coraz częściej musimy przesyłać dane przez internet bez względu na lokalizację (dworzec, lotnisko) i okoliczności (podróż służbowa, wakacje).

Źródło: PCWorld