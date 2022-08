Kilka sztuczek na Windows 10, których (prawdopodobnie) nie znasz

Te proste zasady pozwolą Ci na efektywniejsze korzystanie z systemu oraz w zaoszczędzeniu cennego czasu.

Spis treści

Nawet jeżeli używasz Windows 10 od lat, jest to tak duży i kompleksowo pomyślany system operacyjny, że zapewne nie znasz wszystkich jego niuansów. Istnieją w nim mniej znane narzędzia oraz funkcje, z którymi warto się zaprzyjaźnić. Zebraliśmy je tutaj - większość z nich sprawdzi się również przy Windows 11.

Łatwa aranżacja okien

Masz otwarte okienko, ale chcesz widzieć, co znajduje się poza nim? W takiej sytuacji naciśnij prawy Windows i trzymając go, dowolną strzałkę kursora. "Lewo" i "prawo" zwężą okno o połowę i umieszczą po wybranej stronie, "góra" i "dół" powiększą oraz zminimalizują. Działa to również na stanowiskach wielomonitorowych.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Szybkie uruchamianie z paska zadań

Jeśli masz na pasku zadań skróty do najczęściej używanych narzędzi i nie chcesz za każdym razem klikać myszką, wystarczy znowu nacisnąć klawisz Windows oraz numer odpowiadający pozycji danego skrótu. Pierwszy przy wyszukiwarce to 1, potem 2 itd. W poniższym przykładzie Win+1 aktywuje FRAPS, Win+2 Edge, Win+3 Eksplorator Plików, a Win+4 Firefoxa. Na pasku możesz umieścić 10 skrótów, ostatni to Win+0.

Fot.: H Tur/PC World

Zaaranżuj ukryte ikonki

Jeśli obok systemowego zegara masz większą liczbę ikonek, możesz je wygodnie wrzucić do ukrytego obszaru. W jaki sposób? Po prostu trzymając ikonkę przesuń ją na strzałkę obok informacji o języku używanym przez system (zapewne będzie to POL). Przeniesione da się dowolnie ustawiać na miejscu przeznaczenia - metodą przeciągnij i upuść.

Fot.: H Tur/PC World

Wykonaj szybki zrzut ekranu

Nie musisz korzystać z aplikacji firm trzecich, aby wykonywać zrzuty ekranu na Windows 10 i 11. Wystarczy nacisnąć lewy Shift + lewy Windows + S, aby wyskoczyło odpowiednie narzędzie. Możesz dzięki niemu wykonać zrzut ekranu całego okna lub tylko jego fragmentu - możesz oznaczyć go zarówno w formie geometrycznej (prostokąt, kwadrat) lub o dowolnym kształcie, korzystając z "lassa". Po wykonaniu zrzutu ekranu zobaczysz go i możesz zapisać lub dokonać podstawowych zmian edycyjnych i dopiero wówczas zapisać.

Fot.: H Tur/PC World

Szybka zmiana wielkości ikonek

Jeśli jesteś w folderze, w którym znajdują się ikonki, a są one dla Ciebie za małe lub za duże, możesz łatwo zmienić ten stan rzeczy. Po prostu wciśnij lewy Ctrl - kręć kółkiem myszki. Do przodu - powiększasz rozmiar ikonek, do siebie - zmniejszasz.

Źródło: PC World