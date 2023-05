Kilkanaście złotych wystarczy, aby odblokować każdy telefon z Androidem. Tylko iPhone jest bezpieczny

Nowy sposób ataku sprawia, że żaden telefon z Androidem i czytnikiem linii papilarnych nie jest bezpieczny.

Czytniki odcisków palca w telefonach wydają się być jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej wygodnych sposobów blokowania telefonu przed nieproszonymi gośćmi. Okazuje się jednak, że ich bezpieczeństwo może być tylko powierzchowne. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa stworzyli urządzenie, które dzięki taniemu mikroprocesorowi jest w stanie złamać zabezpieczenia każdego czytnika linii papilarnych w telefonie z Androidem.

Stworzone przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa urządzenie bazuje na płycie z mikroprocesorem, którą można zakupić już za 15 dolarów. Dzięki niej możliwe jest ominięcie zabezpieczeń w telefonach z Androidem, które mają czytnik linii papilarnych. Ta luka bezpieczeństwa bazuje na fakcie, że w określonych warunkach Android pozwala na nielimitowaną liczbę prób skanowania odcisku palca, dzięki czemu telefon nie blokuje się po kilku próbach błędnego odczytu linii papilarnych.

Nowy sprzęt został przetestowany na urządzeniach różnych producentów, zarówno nowszych, jak i starszych. Testowane telefony to: Xiaomi Mi 11 Ultra, vivo X60 Pro, OnePlus 7 Pro, OPPO Reno Ace, Samsung Galaxy S10 Plus, OnePlus 5T, HUAWEI Mate 30 Pro 5G, HUAWEI P40, Apple iPhone SE, i Apple iPhone 7. BrutePrint - po tak zostało nazwane nowe urządzenie - był w stanie dostać się do każdego z nich za wyjątkiem urządzeń firmy Apple.

Nowy atak działa dzięki płycie z mikroprocesorem, która podłączona jest do telefonu i ma dostęp do dużej bazy danych odcisków palców. Jako że czytniki linii papilarnych w telefonach nie działają na podstawie dokładnego dopasowania, jak w przypadku hasła, a raczej wystarczającego podobieństwa, urządzenie musi po prostu próbować różnych rodzajów odcisków palca aż w końcu znajdzie taki, który jest wystarczająco bliski aby odblokować telefon. Jako że telefony z Androidem pozwalają na nieskończoną liczbę prób skanowania palca, atak nie musi omijać limitu błędnych odczytów.

Co ciekawe, specjaliści potwierdzili także, że każdy z telefonów potrzebował różnego czasu do złamania zabezpieczeń. W zależności od marki wychodziło od 40 minut do 14 godzin na jedno wejście.

Co ciekawe, jakkolwiek atak ten działał na każdy telefon z Androidem, nie mógł on sobie poradzić z zabezpieczeniami na iPhonach. Jest to spowodowane faktem, iż odciski palca w iPhonie są zaszyfrowane, podczas gdy Android nie korzysta z szyfrowania do przechowywania odcisków palca. Ze względu na to produkty Apple są odporne na ten sposób ataku. W swoim raporcie dotyczącym BrutePrint analitycy sugerują, że podobne szyfrowanie powinno zostać wprowadzone w telefonach z Androidem, ewentualnie system powinien uniemożliwić nielimitowane próby skanowania odcisków palca.