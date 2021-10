Killing Floor 2 za darmo od SteelSeries. Trzeba się spieszyć

Chcesz zdobyć swoją darmową kopię gry Killing Floor 2? Sprawdź, co należy zrobić.

Dzisiaj w grze Killing Floor 2 zadebiutowała nowa aktualizacja Day Of The Zed. Z tej okazji od godziny 18:00 na stronie SteelSeries zostanie zorganizowany giveaway. Do zdobycia będzie 20 000 kluczy z grą. Aktualnie nie wiadomo dokładnie, co trzeba będzie zrobić, aby otrzymać jeden z nich. Prawie pewne jest, że należy założyć darmowe konto na stronie i od godziny 18:00 być na nie zalogowanym.

Pula kodów jest dość duża, jednak możemy mieć pewność, że rozejdą się bardzo szybko. Poniżej zamieszczamy wiadomość z konta SteelSeries na Twitterze.

???? KILLING FLOOR 2 CODE DROP ALERT????



descend into continental Europe and defy Horzine Biotech’s failed experiments????



20,000 copies of @KillingFloor 2 will be up for grabs starting tomorrow at 11AM Central time ???? https://t.co/yVaNr27Tg0 pic.twitter.com/U3oas5kgOk — SteelSeries (@SteelSeries) October 27, 2021

