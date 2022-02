"Kim jest Anna?" Tego w dowiemy się już w tym tygodniu na Netflix!

Oferta Netflix powiększy się w tym tygodniu o kilka ciekawych pozycji. Wśród nich znajdziemy między innymi serial "Kim jest Anna?" z gwiazdą "Ozark" w roli głównej!

Spis treści

W tym tygodniu w ofercie Netflix pojawi się długo wyczekiwany serial "Kim jest Anna" z gwiazdą "Ozark" - Julią Garner - w roli głównej. Inną z ciekawych propozycji będzie z pewnością kontynuacja "Wysokiej dziewczyny" z 2019 roku.

"Kim jest Anna?"

Serial „Kim jest Anna?” to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Shonda Rhimes

: Shonda Rhimes Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith

: Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith Data premiery: 11 lutego

"Wysoka dziewczyna 2"

Po tym jak Jodi wygłosiła na balu swoją inspirującą mowę, przestała już być tylko „wysoką dziewczyną”. Teraz ma chłopaka, jest powszechnie lubiana i pewna siebie, a poza tym dostała główną rolę w szkolnym musicalu. Ale rosnąca popularność ma swoją cenę, bo znów odzywają się jej stare kompleksy. Jodi nawiązuje też nowe znajomości, co sprawia, że jej dotychczasowe relacje zostają poddane próbie. W miarę jak świat, który pieczołowicie budowała, zaczyna się rozpadać, dziewczyna uświadamia sobie, że docenienie samej siebie stanowiło raptem początek jej nowej drogi.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Emily Ting

: Emily Ting Scenariusz : Sam Wolfson

: Sam Wolfson Gatunek : komedia romantyczna

: komedia romantyczna Obsada: Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter, Anjelika Washington, Luke Eisner, Clara Wisley, Rico Paris, Jan Luis Castellanos

Data premiery: 11 lutego

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

wtorek (8 lutego)

Child of Kamiari Month

Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy?

Miłość jest ślepa: Japonia

środa (9 lutego)

Rozczarowani [część 4]

Przywilej

Dorwać mordercę [sezon 2]

Pomysły na sprzedaż [sezon 1]

czwartek (10 lutego)

Pod wiatr

Póki życie nas nie rozłączy [sezon 1]

piątek (11 lutego)

Big Bug

Kim jest Anna?

Love and Leashes

Toy Boy [sezon 2]

Wysoka dziewczyna 2

Miłosne taktyki

Miłość jest ślepa

Anne+: Film

Zobacz także: TOP 10: Najbardziej wyczekiwane seriale 2022 roku!