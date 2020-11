Kim są bohaterowie 4 sezonu „The Crown”?

Już dzisiaj premierę ma 4 sezon serialu „The Crown” na platformie Netflix. Królową Elżbietę II większość z nas zna, jednak kim są inni bohaterowie produkcji?

Życie pisze najlepsze scenariusze, to wiemy nie od dziś. Do takich samych wniosków doszli twórcy wybitnego serialu „The Crown”, którzy swoją inspirację czerpali wprost z historii dynastii brytyjskiej. Całą fabułę oparto jednak na jednej osobie, która jest elementem spajającym wszystkie sezony. Świadkiem wydarzeń dziejących się w serialu jest Królowa Elżbieta II, która jest najdłużej panującą monarchą Wielkiej Brytanii. Sezon 1 oraz 2 skupiały się na początkach jej panowania (lata 1947-1964), za to seria 3 opowiadała już o bliższych nam czasach (1964-1977). Czwarta część historii to już okres, który pamiętają osoby dojrzałe, bo mowa o latach 1972-1981. Dzieją się tam zdarzenia, które jesteśmy w stanie kojarzyć z gazet, popkultury lub historii. Tym co najbardziej interesuje widzów z tego okresu to chociażby trójkąt miłosny Karola, Lady Diany i Kamili. Ciekawość zostanie zaspokojona w serialu, my jednak postanowiliśmy wyjaśnić kim oni wszyscy są w realnym życiu i jak to wyglądało „na prawdę”? Pamiętajmy, że serial, mimo, że inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, jest tylko pewną wizą artystyczną i nie wszystko do końca musi się zgadzać.

Królowa Elżbieta II

Spoiwo wszystkich sezonów produkcji. Pojawia się w każdej części i pojawiać się będzie, bo to jej historia jest w serialu najważniejsza. W 1953 roku została koronowana na Królową Wielkiej Brytanii i szczęśliwie - służy swoim poddanym do dziś. Pochodzi z dynastii Windsorów, a jej rodzicami są: Elżbieta Bowes-Lyon, znana jako Królowa Matka oraz Jerzy VI. Elżbieta II w 1947 roku wyszła za mąż za Filipa Mountbattena, z którym ma czwórkę dzieci: Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. Po koronacji Królowa przebywa na stałe w pałacu Buckingham w centrum Londynu, który od 1837 roku jest oficjalną rezydencją brytyjskich królów i królowych. Elżbieta II formalnie jest królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, głową Kościoła anglikańskiego, Wspólnoty Brytyjskiej oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa. Co ważne, w Anglii panuje ustrój monarchii parlamentarnej, co w praktyce oznacza, że głową państwa jest monarcha, która dzieli władzę z parlamentem w ramach ściśle określonego prawa. Realnie więc Elżbieta II pełni zasadniczo funkcje reprezentacyjne, a władzę sprawuje demokratycznie wybrany parlament i rząd, na którego czele stoi premier.

Elżbieta Bowes-Lyon - Królowa Matka

Poprzedniczka na tronie i matka Królowej Elżbiety II. Była żoną Króla Jerzego VI, po którego śmierci zyskała przydomek Królowa Matka. Jako wdowa stale pełniła obowiązki reprezentacyjne. W czasie panowania jej męża była jedną z najpopularniejszych członków rodziny królewskiej ze względu na swoją aktywność społeczną, nieskrywaną słabości do drogich zakupów (była właścicielką wielu obrazów Moneta), hazardu i whisky. Była również bliską osobą Elżbiety II, której doradzała aż do samej śmierci w roku 2002.

Filip, książę Edynburga

Filip jest mężem Królowej Elżbiety II od roku 1947. Poznali się, gdy Królowa Elżbieta (potem Królowa Matka) poprosiła Filipa o opiekę nad dwoma królewskimi córkami: Elżbietą oraz Małgorzatą. Postawny oficer, którym wtedy był Filip wywarł ogromne wrażenie na młodej księżniczce, która zakochała się w nim. Para utrzymywała kontakt listowny odkąd miała ona zaledwie 13 lat, a on 18, co nie podobało się rodzicom Elżbiety. Mimo to, w sierpniu 1946 roku książę Filip oświadczył się księżniczce i uzyskał zgodę Króla na ślub. Jako małżonek królowej książę Edynburga ma obowiązek towarzyszyć Elżbiecie II w ceremoniach, obradach państwowych i wizytach zagranicznych. Co ważne, książę nigdy nie został koronowany.

Karol, książę Walii

Najciekawsza postać 4 sezonu serialu „The Crown” - Karol, książę Zjednoczonego Królestwa z dynastii Windsorów, następca brytyjskiego tronu, syn królowej Elżbiety II i jej męża, Filipa, księcia Edynburga. Aktualnie dzierży dwa rekordy. Jest osobą, która najdłużej zajmuje pozycję „następcy tronu” w historii brytyjskiej rodziny oraz jest najstarszym następcą tronu w dziejach Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, bo urodził się w 1948 roku, przez co dzisiaj liczy sobie 72 lata.

Stan cywilny księcia Karola od zawsze był tematem zainteresowania mediów. W roku 1971 poznał on Kamilę Shand, w której się zakochał. Po roku znajomości planował zaręczyny, ale ostatecznie do nich nie doszło ze względu na brak akceptacji członków rodziny królewskiej. Osobą, z którą zaczął się spotykać później była lady Sara Spencer, jednak nie wynikła z tego poważna relacja. W czasie odwiedzin Sary poznał jej młodszą siostrę, Lady Dianę Spencer, której się oświadczył.

Według doniesień mediów związek Karola i Diany był organizowany pod przymusem, a przy tym książę nie zrezygnował z bliskich relacji z Kamilą. W ciągu kolejnych lat małżeństwo pary książęcej chyliło się ku upadkowi ze względu na różnicę wieku i charakterów, romanse obu partnerów oraz zaburzenia psychiczne Diany. W 1992 roku doszło do separacji, a cztery lata później do rozwodu. Od 2005 wziął ślub cywilny z Kamilą. Żyje do dziś.

Lady Diana, księżna Walii

Lady Diana urodziła się w 1961 roku i była pierwszą żoną Karola, księcia Walii. Była jedną z najbardziej znanych i popularnych członkiń rodziny królewskiej. Zasłynęła działalnością dobroczynną i charytatywną oraz szczególnym zamiłowaniem do mody. Niestety, jak wiadomo cierpiała na liczne zaburzenia psychiczne, między innymi na bulimię i depresję. Podobno od początku małżeństwa zdawała sobie sprawę z zażyłości między Kamilą i jej mężem Karolem, z czym próbowała walczyć. Niestety, bezskutecznie. Według mediów Diana nienawidziła rodziny królewskiej. W 1996 roku doszło do rozwodu pomiędzy nią, a Karolem, po którym zaangażowała się w działalność dobroczynną. Rok później miał miejsce wypadek samochodowy w Paryżu, w którym zginęła. Śmierć księżnej Walii spotkała się z bardzo emocjonalnym odbiorem zarówno ze strony publiki, jak i mediów.

Kamila Shand (Parker-Bowles), księżna Kornwalii

Pierwsza żona Karola, Diana, wielokrotnie oskarżała Kamilę o zniszczenie jej małżeństwa. Książę Karol oraz Kamila mieli ze sobą bliskie stosunki od roku 1970, kiedy to poznali się na meczu polo. Jej pierwszym mężem był Andrew Parker Bowles, z którym wzięła rozwód w 1995 roku. W 2005 roku wzięła ślub cywilny z księciem Karolem i żyją razem do dziś. Mimo, że po ślubie przysługuje jej w pierwszej kolejności tytuł księżnej Walii, to woli używać kolejnego, księżnej Kornwalii, ze względu na skojarzenia z Dianą.

Margaret Thatcher

Pierwsza kobieta premier Wielkiej Brytanii. Należała do Partii Konserwatywnej i swoje obowiązki pełniła w latach 1979-1990. Jej stanowczość w stosunku do strajkujących górników oraz do państw bloku wschodniego spowodowała nadanie jej przydomku Żelaznej Damy. Była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Ponadto jest także pierwszą kobietą, która kiedykolwiek została wybrana na szefa partii rządzącej w Wielkiej Brytanii. Bardzo charakterystyczny był jej sposób mówienia - niski i gardłowy. Zmarła w 2013 na udar mózgu.

Małgorzata Windsor

Młodsza siostra Królowej Elżbiety II urodziła się w roku 1930. Jej życie małżeńskie nie było udane. W 1960 roku wyszła za Antony'ego Armnstronga-Jonesa, który po 18 latach zakończył się rozwodem. Kolejnego ślubu nie było. Małgorzata uchodziła za osobę słabego zdrowia. Od 15 roku życia paliła papierosy, a z nałogiem zerwała w 1991 roku po przebytej operacji lewego płuca w 1985 roku. Przez ostatnie lata życia dużo chorowała, a zmarła na udar mózgu w 2002 roku.