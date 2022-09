Kim są bohaterowie Rodu Smoka? Rhaenyra, Daemon, Laenor i inne kluczowe postaci serialu HBO

Uniwersum George'a Martina słynie z dużej liczby postaci o trudnych imionach o skomplikowanych powiązaniach. Jeśli nieco pogubiliście się w tym, kto jest kim w Rodzie Smoka zajrzyjcie do naszego przewodnika.

Spis treści

Viserys I Targaryen

fot. HBO Max

Król Siedmiu Królestw. Był wnukiem poprzedniego króla, Jaehaerysa. Na tron wstąpił po długich naradach spowodowanych dużą liczbą pretendentów. Rywalką Viserysa była m.in. jego kuzynka Rhaenys Targaryen, która została jednak odrzucona z powodu swojej płci.

Viserys pojął za żonę Aemmę Arryn i doczekał się z nią syna Baelona (zmarłego w dzieciństwie) oraz córki Rhaenyry. Uchodził za króla dobrotliwego i szczodrego, a początkowy okres jego panowania był czasem pokoju i dobrobytu. Viserys i Aemma wyprawiali liczne uczty i turnieje – pod ich rządami zamek królewski stał się radosnym miejscem. Za młodu król był mocno związany ze swoim bratem, Daemonem. Dosiadał smoka Baleriona, zwanego Czarnym Strachem.

Zobacz również:

Daemon Targaryen

fot. HBO Max

Książę, młodszy brat króla. Uważał się za naturalnego następcę tronu, w związku z tym, że Viserys i Aemma nie mieli syna. Daemon uchodził za bardzo uzdolnionego rycerza – biegle posługiwał się swoim mieczem zwanym Mroczną Siostrą. Był przystojny i obdarzony dużym urokiem osobistym, ale również gwałtowny, ambitny i skłonny do okrucieństwa. Pojął za żonę lady Rheę Royce, ale ich małżeństwo nie było udane.

Daemon Targaryen nazywany był Księciem Miasta, a także Lordem Zapchlonego Tyłka. Uwielbiał hazard, pijaństwo i uliczne bijatyki, był też stałym bywalcem domów publicznych. Jego ulubioną kochanką była Mysaria, tancerka pochodząca z Wolnego Miasta Lys. Cieszył się dużą sympatią siostrzenicy Rhaenyry, za to jego zagorzałym wrogiem był królewski namiestnik, ser Otto Hightower. Daemon latał na smoku o imieniu Caraxes.

Rhaenyra Targaryen

fot. HBO Max

Ukochana córka Viserysa, zwana Radością Królestwa. Smoczym jeźdźcem została już w wieku 7 lat – dosiadała smoczycy Syrax. Uchodziła za dziewczynę piękną, inteligentną i odważną. Była blisko związana ze swoim ojcem i jako dziecko niemal go nie odstępowała. Rhaenyra przepadała za swoim wujem Daemonem, ale darzyła również wielką sympatią ser Cristona Cole'a.

Rhaenyra była kobietą ambitną i nade wszystko pragnęła zasiąść na Żelaznym Tronie. Szybko zaczęła więc rywalizować z królową Alicent, a ich konflikt stał się osią wydarzeń w Rodzie Smoka.

Rhaenys Targaryen

fot. HBO Max

Kuzynka Viserysa i Daemona, żona lorda Corlysa Velaryona. Była wnuczką poprzedniego króla, Jaehaerysa – co więcej, pochodziła od starszego syna władcy i jej prawa do Żelaznego Tronu były większe niż kuzyna. Jednak według tradycji, władzy w Siedmiu Królestwach nie mogła objąć kobieta – na zjeździe Wielkiej Rady lordowie odrzucili więc kandydaturę Rhaenys. Od tej chwili zwano ją Niedoszłą Królową.

Rhaenys nigdy nie zapomniała tej zniewagi i w późniejszym czasie starała się doprowadzić do tego, by jej dzieci zasiadły na Żelaznym Tronie. Uważano ją za kobietę piękną, odważną i dumną. Dosiadała smoczycy Meleys.

Corlys Velaryon

fot. HBO Max

Lord Przypływów, zwany Wężem Morskim. Jego ród, podobnie jak Targaryenowie, szczycił się valyriańskim pochodzeniem. Corlys był wyjątkowo uzdolnionym żeglarzem i kapitanem własnego statku został już w wieku 16 lat. W szybkim tempie zmieniał okręty na coraz wspanialsze i odbywał na nich coraz dłuższe podróże. Odwiedził wszystkie znane krainy – był w Wolnych Miastach i na skutej lodem północy Westeros. Na statku o nazwie Wąż Morski pożeglował do tak egzotycznych miejsc jak Qarth, Yi Ti czy Asshai przy Cieniu.

Ze swoich wypraw Corlys przywoził cenne jedwabie, przyprawy i inne egzotyczne towary, które sprawiły, że pomnożył majątek rodu – Velaryonowie stali się bogatsi niż Lannisterowie i Hightowerowie. Corlys zasiadał w królewskiej radzie, gdzie sprawował pieczę na flotą. Był jednak człowiekiem niesłychanie ambitnym i wciąż marzył o nowych zaszczytach. Pojął za żonę Rhaenys Targaryen, licząc, że jego potomkowie pewnego dnia zasiądą na Żelaznym Tronie.

Otto Hightower

fot. HBO Max

Namiestnik króla Jaehaerysa oraz króla Viserysa, młodszy brat potężnego lorda Hightower. Do Królewskiej Przystani przybył wraz z żoną i dziećmi. Uważano go za bardzo zdolnego namiestnika, sprawnego w zarządzaniu państwem, ale także za człowieka dumnego i szorstkiego. Ser Otto posiadał wielu wrogów wśród zazdrosnych o jego pozycję lordów, a najzacieklejszym jego przeciwnikiem był książę Daemon Targaryen.

Alicent Hightower

fot. HBO Max

Piękna i bystra córka ser Otta. Do Królewskiej Przystani przybyła jako młoda dziewczyna, gdy jej ojciec został mianowany namiestnikiem starego króla Jaehaerysa. Dotrzymywała choremu władcy towarzystwa; początkowo zaprzyjaźniła się też z księżniczką Rhaenyrą. Zwróciła uwagę owdowiałego króla Viserysa i wkrótce została jego drugą żoną. Pragnęła, by to jej dzieci odziedziczyły Żelazny Tron, przez co w końcu popadła w konflikt z Rhaenyrą.

Criston Cole

fot. HBO Max

Młody, przystojny rycerz, syn zarządcy lorda Dondarriona. Był zdolnym wojownikiem, a w walce chętnie posługiwał się morgensternem. Został członkiem Gwardii Królewskiej i osobistym obrońcą księżniczki Rhaenyry.

Mysaria

fot. HBO Max

Kochanka Daemona Targaryena, tancerka z Lys. W Ogniu i Krwi Mysaria jest postacią epizodyczną – w serialu HBO Max jej rola została rozbudowana, a Mysaria została przedstawiona jako najwierniejsza sojuszniczka księcia.

Laenor Velaryon

fot. HBO Max

Najstarszy syn lorda Corlysa Velaryona i księżniczki Rhaenys Targaryen, dziedzic Driftmarku. Jest smoczym jeźdźcem i dosiada srebrzystej bestii o imieniu Seasmoke. Jest bratem Laeny Velaryon, którą starano się wydać za mąż za króla Viserysa.

Zobacz także: Jeźdźcy smoków, szaleni żeglarze i sprytni politycy. Arystokracja z Rodu Smoka – z nimi nie ma żartów!