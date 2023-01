Kim są klikacze ? Rodzaje zarażonych w serialu The Last of Us

Nowy odcinek The Last of Us to nowy rodzaj zarażonych złośliwy grzybem. W odcinku 2. pojawiły się tzw. klikacze, a my postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tym odrażającym stworom. Ale nie tylko im – w naszym artykule znajdziesz opisy różnych typów monstrów z serialu HBO.

Spis treści

Do tej pory w serialowym The Last of Us pojawiły się dwa typy zarażonych zmutowanym grzybem o nazwie Cordyceps. W odcinku 1. na początku epidemii Joel, Tommy i Sarah mieli do czynienia ze świeżo zakażonymi osobami. W 2. odcinku pojawili się jednak zainfekowani o bardziej potwornym wyglądzie, będący niebezpiecznymi przeciwnikami nawet dla tak zaprawionych w bojach wojowników. Były to tzw. klikacze – kim jednak dokładnie oni są? I czy w The Last of Us pojawiają się jeszcze inne rodzaje zarażonych?

Odpowiedź brzmi: tak. Gra The Last of Us wprowadziła kilka rodzajów zainfekowanych i wszystko wskazuje na to, że pojawią się oni również w serialu. Wygląd i zachowanie osób owłądniętych Cordycepsem zmienia się wraz z rozwojem pasożyta – na tej podstawie można wyróżnić kilka rodzajów zakażonych.

Zobacz również:

Biegacz

Ang. Runner

fot. Naughty Dog

Faza I infekcji. Człowiek, który bardzo niedawno został zarażony grzybem. Biegacze gonią swoje ofiary z dużą prędkością i mają tendencję do atakowania w hordach, ale ich ataki nie są zbyt intensywne, dlatego stosunkowo łatwo się przed nimi obronić.

Czyhacz

ang. Stalker

fot. Naughty Dog

Faza II infekcji. Człowiek zakażony Cordycepsem od 2. tygodni do 1. roku. Czyhacze kryją się w mroku i rzucają na ofiary z ukrycia. Niektóre przyciskają się do ścian i niemal kompletnie porastają grzybem – budzą się jednak, gdy obok nich przejdzie żywy człowiek.

Klikacz

ang. Clicker

fot. Naughty Dog

Faza III infekcji. Człowiek w stanie infekcji od co najmniej roku. Klikacze są mocno porośnięci przez grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem głów – te przypominają jedną grzybową masę. W tej fazie zarażeni nie posiadają już oczu, nie mogą więc zobaczyć swoich ofiar. Do orientowania się w przestrzeni i porozumiewania się między sobą wykorzystują echolokację, opierającą się na wydawaniu charakterystycznego klikania. Choć mocno porośnięte przez grzyby, klikacze są jednak silne i w walce wręcz stanowią trudnych, niebezpiecznych przeciwników.

Człapacz

ang. Bloater

fot. Naughty Dog

Faza IV infekcji. Zakażony, który przeżył kilka lat. Tkanki człapaczy są bardzo mocno przerośnięte grzybem, co sprawia, że są oni nie tylko pozbawieni wzroku, ale również powolni. Jednocześnie powłoka z grzyba daje im dużą odporność na obrażenia, stając się dla nich prawdziwą zbroją. W walce z nimi dobrze sprawdza się ogień.

Purchlak

Ang. Shambler

fot. Naughty Dog

Alternatywna faza IV infekcji. Zarażony od kilku lat, który dodatkowo przebywał blisko wody. Purchlaki nie są zbyt szybkie, mogą jednak chwycić swoją ofiarę i uwolnić na nią chmurę zarodników powodujących poparzenia skóry. Dodatkowo zabity purchlak eksploduje, wyrzucając w powietrze porcję grzybni.

Zobacz także: Szczęście opuściło The Last of Us. Recenzja 2. odcinka serialu