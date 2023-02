Kindle w Biedronce? Jeff Bezos złapałby się za głowę - taniej nie kupisz go nigdzie

Sprzęt, który zmienił oblicze czytania książek trafił do...Biedronki! Amazon Kindle w samej Ameryce sprzedano w ilości bliskiej ćwierci miliona w niecały rok od debiutu. Od tego czasu wiele się zmieniło, a jeden z kultowych modeli można zdobyć już teraz w znacznie niższej cenie.

Kultura czytania książek jest z nami od wieków, choć papierowe wersje zyskują coraz mniejsze zainteresowanie. Nie oznacza to, że przestaliśmy czytać - nic bardziej mylnego. Często sięgamy po alternatywę w postaci audiobooków oraz e-booków, a to m.in. dzięki Amazon. Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy na rynek trafił pierwszy model Kindle 1. Choć nie było to pierwsze zetknięcie świata z nietradycyjną formą czytelnictwa, zdecydowanie najbardziej popularną. Niemniej, warto wspomnieć, że pierwszym historycznym dokumentem uważanym za e-booka jest elektroniczna wersja Deklaracji Niepodległości USA rozesłana przez Michael Stern Hart, który następnie stał się odpowiedzialnym za projekt Gutenberg.

Powracając do słynnego czytnika Kindle, wraz z rozwojem rynku oraz rosnącego uznania wobec elektronicznej formy ciężkich książek podatnych na zniszczenia, Amazon wyprodukował kolejne generacje. Jedna z nich trafiła do sklepu internetowego...Biedronka Home.

Zobacz również:

Kindle Paperwhite 5

Źródło: Biedronka Home

Czytnik wyposażono w ekran o przekątnej 6,8 cala, tak więc jest to kompromis między wygodą, a zachowaniem przyzwoitej czytelności tekstu. Rozdzielczość wynosi 300 dpi, 16 poziomów szarości i regulowane podświetlenie ekranu. Producent wprowadził możliwość automatycznej zmiany koloru względem pór dnia, tak więc czytanie jest znacznie bardziej komfortowe nawet dla osób, które słabiej widzą. Kinder Paperwhite 5 posiada wydajny akumulator - czytając około godziny dziennie, wystarczy naładować go raz, na 5 tygodni. Jak przystało na nowoczesny model, posiada on dwupasmowe Wi-Fi - jest to wersja bez reklam.

Parametry techniczne

regulacja oświetlenia z funkcją dopasowania barwy

mocny akumulator – nawet 10 tygodni na jednym ładowaniu

języki menu: brak języka polskiego, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński, angielski amerykański, angielski brytyjski, portugalski, chiński

obsługiwane formaty plików: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX) - audiobooki

wewnętrzna pamięć flash 8 GB

system operacyjny: Linux

wejście USB-C

dwupasmowe Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz)

przeglądarka internetowa

wbudowany słownik angielsko-angielski

bateria do 10 tygodni czytania (30 minut dziennie)

współpraca z systemami Windows, MAC OS, Linux

tryb negatywu

free cloud storage

Sprzęt kupisz już teraz za pośrednictwem sklepu internetowego, w cenie 749 zł 679 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie do 14 lutego, lub do wyczerpania zapasów.

Sprawdź również: Jaki czytnik e-book wybrać? Wybrałam kilka najciekawszych modeli, które warto kupić.