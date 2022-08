King Kong zbije piątkę z Myszką Miki! Nowe uniwersum na Disney+?

King King to jedna z największych (dosłownie i w przenośni) ikon popkultury, nie dziwi więc, że wpadła w końcu w łapki Myszki Miki. Opowiadające o gigantycznej małpie produkcje były różnej, głównie rozczarowującej jakości. Jak będzie w przypadku serialu Disneya?

Pierwszy film o King Kongu pojawił się już w latach 30, z sprawą scenariusza Meriana C. Coopera, nota bene lotnika o barwnej biografii i weterana wojny polsko-bolszewickiej. Na przestrzeni lat pojawiły się sequele oraz remaki kultowej produkcji, a nawet cross over z japońskim filmem o Godzilli. Tym razem King Kong pojawi się na małym ekranie – Disney przygotowuje właśnie serial o losach tego kultowego antybohatera.

King Kong od Disneya – czego się spodziewać?

Jak donosi portal Deadline, akcja opowieści zostanie osadzona w czasach współczesnych. Serial będzie miał charakter przygodowy i rozpocznie się od originu wielkiej małpy. Twórcy ponownie zabiorą nas więc na Wyspę Czaszki, gdzie poznamy inne niezwykłe stworzenia, które przetrwały masowe wymieranie gatunków. Za podstawę serialu posłuży opowieść napisana w latach 30. przez Meriana C. Coopera oraz nowe historie tworzone przez Joego DeVito.

Serial Disneya będzie miał charakter aktorski. Scenariusz napisze Stephany Folsom, twórczyni serialu Paper Girls. Za produkcję będzie odpowiadała firma Jamesa Wana. Producenci wykonawczy serii to Michael Clear, Rob Hackett, Marc Manus i Dannie Festa.

Disney+ to nie jedyna arena występów gigantycznej małpy. King Kong pojawi się również w anime Netflixa pt. Wyspa Czaszki, a także w filmie Warner Bros. Godzilla Vs. Kong 2. Która produkcja okaże się najlepsza? Odpowiedź na to pytanie poznamy pewnie najwcześniej za 2 lata.

