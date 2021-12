King Richard: Zwycięska rodzina - nie przegap premiery!

Dziś premierę kinową ma nowy film biograficzny o tytule "King Richard: Zwycięska rodzina". Gdzie można go zobaczyć?

Film "King Richard: Zwycięska rodzina" wyreżyserowany przez Reinaldo Marcusa Greena opiera się na prawdziwej historii i opowiada o Richardzie Williamsie — niezłomnym ojcu, który odegrał kluczową rolę w wychowywaniu dwóch najbardziej utalentowanych sportowców wszechczasów, którzy na zawsze zmienią tenisa ziemnego. W roli głównej pojawia się utalentowany Will Smith.

King Richard: Zwycięska rodzina

Reinaldo Marcus Green

Kierując się jasną wizją ich przyszłości i stosując niekonwencjonalne metody, Richard ma plan, który przeniesie Venus i Serenę Williams z ulic Compton w Kalifornii na światową scenę jako legendarne ikony.

Reinaldo Marcus Green Obsada: Aunjanue Ellis, Saniyaa Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate

Debiut "King Richard: Zwycięska rodzina" odbędzie się dziś, 3 grudnia. Film będzie można zobaczyć w dniu premiery podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO czy Disney Plus. Sprawdź, jakie jeszcze filmy pojawią się w tym miesiącu w kinach.

