King's Bounty 2 – gdzie kupić najtaniej? Przegląd najlepszych ofert na PS4, PS5, Xbox, NS i PC

King's Bounty 2 (fot. 1C Entertainment)

Choć najnowsza części serii King's Bounty ma „2” w tytule, to może być to nieco mylące bowiem w teorii jest to już piąta odsłona cyklu. Warto bowiem przypomnieć, że pierwsze King's Bounty ukazało się w 1990 roku. Co istotne, to właśnie ten tytuł posłużył za wzór do stworzenia niezwykle popularnej serii Heroes of Might & Magic. Przez niemal dwie dekady King's Bounty było w cieniu młodszego konkurenta, aż w 2008 roku ukazał się remake pierwszej części, który jednocześnie był rebootem całego cyklu. Z kolei już jutro do sprzedaży trafi King's Bounty 2. Jeśli zatem tęsknicie za złotymi czasami strategii turowych, to warto sprawdzić, co kryje w sobie produkcja studia 1C Entertainment.

Przygotowaliśmy dla was przegląd i zestawienie najlepszych ofert na grę King's Bounty 2 na wszystkich platformach: PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

King's Bounty 2 w przedsprzedaży na PC

King's Bounty 2 – najlepsze oferty na PS4 i PS5

King's Bounty 2 – gdzie kupić najtaniej na Xbox One / Xbox Series X/S

King's Bounty 2 w przedsprzedaży na Nintendo Switch

King's Bounty 2 – edycja kolekcjonerska

Jeśli standardowe wydanie King's Bounty 2 wam nie wystarcza, to w sprzedaży wciąż dostępna jest ciekawa (i stosunkowo tania) edycja kolekcjonerska.

W King's Bounty 2 - King Collector's Edition znajdziecie:

Grę King's Bounty 2

Kolekcjonerskie pudełko

Replikę królewskiej korony

Dwustronny plakat (z mapą z gry)

Artbook w twardej oprawie (36-stronicowy)

Ścieżkę dźwiękową

King's Bounty 2 - King Collector's Edition (fot. 1C Entertainment)

