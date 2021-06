Kingdom Come 2 ogłoszony na E3? Pojawił się tajemniczy stream

Targi E3 zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji firma Koch Media udostępniła w sieci stronę www.weknowsomethingyoudontknow.com, co w wolnym tłumaczeniu znaczy "wiemy coś, czego wy nie wiecie". Po uruchomieniu witryny widzimy transmisję z Twitcha. Obraz pokazuje nam biurko z komputerem. Możemy jednak zobaczyć też inne elementy, przywodzące na myśl skojarzenia ze średniowieczem, takie jak korona czy buława. W związku z tym, że w akcję włączone jest studio Warhorse, możemy się spodziewać, że niebawem nastąpi ogłoszenie gry Kingdom Come: Deliverance 2, ponieważ przedmioty jednoznacznie kojarzą się z tym tytułem.

Oh shoot... this week will be packed!