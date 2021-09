Kingdom Come Deliverance - Royal Edition w świetnej cenie. Sprawdź promocję

Przez najbliższe 7 dni można można w świetnej cenie zakupić Kingdom Come Deliverance - Royal Edition w wersji na konsole Xbox.

W tym tygodniu w ramach Deals With Gold można kupić sporo ciekawych gier w atrakcyjnych cenach. Na szczególną uwagę zasługuje Kingdom Come Deliverance - Royal Edition. Pełne wydanie tej produkcji można przez najbliższe 7 dni zakupić za 42 zł.

Kingdom Come Deliverance to wyprodukowane przez Warhorse Studios RPG, które przenosi nas do czasów średniowiecznych. Nie uświadczymy tutaj ani grama magii oraz fantastycznych zjaw i potworów. Dostaniemy za to bardzo dużo realistycznej rozgrywki oraz świetną historię. W grze wcielamy się w postać Henryka, syna kowala. Pewnego dnia jego wioska zostaje zniszczona, a on w postanawia wypełnić ostatnią wolę ojca i zemścić się na napastnikach. W promocji dostępna jest wersja Royal Edition, która poza podstawową wersją gry zwiera także dodatki Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards oraz A Woman's Lot.

