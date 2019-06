Kingdom: New Lands - za darmo w Epic Games Store

Kolejny tydzień, kolejna gra za darmo od Epic. Tym razem minimalistyczna strategia 2D z elementami RPG.

Jak długo uda ci się przetrwać? Znajdź w sobie odwagę i walcz do gorzkiego końca, by te Nowe Krainy nie zwyciężyły. Kingdom: New Lands to minimalistyczna gra strategiczna ze współczesną retro-estetyką i klimatyczną ścieżką dźwiękową. Gracze wcielają się w postać monarchy, który przemierzając rozległy świat, werbując lojalnych poddanych i chroniąc ich przed nocnymi atakami Greed, powoli tworzy swoje królestwo. Produkcja ta ukazała się 1 października 2015, a do 13 czerwca można zyskać ją za darmo na Epic Games Store.

Niestety, nie ma polskiej wersji językowej. Tytuł ten może dodać do swojej biblioteki gier każdy posiadacz konta w serwisie Epic - jego założenie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Kingdom: New Lands nie ma dużych wymagań sprzętowych - wystarczy Windows XP, procesor z dwoma rdzeniami, 1GB RAM i 1GB miejsca na dysku. produkcja ta zyskała bardzo dobre opinie wśród recenzentów i krytyków, dlatego warto ją przetestować - a ponieważ można to zrobić za darmo, nie zaszkodzi spróbować!