Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning z datą premiery. Kultowy RPG otrzyma nowy dodatek i rewelacyjną edycją kolekcjonerską

Zaledwie miesiąc temu THQ Nordic ogłosiło remaster gry RPG Kingdoms of Amalur, a już dziś poznaliśmy jej datę premiery i dostępne wydania. W tym, rewelacyjną edycję kolekcjonerską.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trafi do sprzedaży już 8 września tego roku na PlayStation 4, Xbox One i PC. Oprócz podstawowej wersji gry, którą wyceniono na 39,99 Euro, do wyboru otrzymamy również Fate Edition (w cenie 54,99 Euro). W skład tego konkretnego wydania wejdzie również, zapowiedziany właśnie, zupełnie nowy dodatek do gry - Fatesworn. Na więcej informacji odnośnie rozszerzenia będziemy musieli jeszcze poczekać. Na pocieszenie pozostaje nam, zaprezentowany dzisiaj zwiastun.

To jednak nie wszystko, dla największych sympatyków gry THQ Nordic przygotowało wyjątkową edycję kolekcjonerską, w której znajdziecie m.in.:

Kolekcjonerskie pudełko

Figurkę postaci z gry - Alyn Shir, o wysokości 20,8 cm

Brelok do kluczy

Ścieżkę dźwiękową z gry autorstwa Granta Kirkhope'a

Pięć kart z artworkami z gry

To wyjątkowe wydanie wyceniono na 109,99 Euro.

Warto przypomnieć, że Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning zaoferuje nam nie tylko ulepszoną oprawę audio-wizualną, ale również setki mniejszych i większych poprawek w samej rozgrywce. Gracze otrzymają również dostęp do wszystkich wydanych przed laty dodatków i rozszerzeń.

