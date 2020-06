Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - zapowiedziano remaster kultowego RPG-a

THQ Nordic oficjalnie ujawniło dzisiaj swój najnowszy projekt, a jest nim Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Premiera już w tym roku na PlayStation 4, Xbox One i PC.

THQ Nordic już w 2018 roku poinformowało o nabyciu praw do marki Kingdoms of Amalur. Wówczas pojawiły się pierwsze głosy o potencjalnym remasterze Kingdoms of Amalur: Reckoning - grze RPG autorstwa nieistniejące już 38 Studios, która pierwotnie ukazała się w lutym 2012 roku. Problem jednak stanowiły wcześniejsze umowy licencyjne, dotyczące tytułu. Według nich, prawa do dystrybucji "Reckoning" należą do Electronic Arts.

Jak wynika z dzisiejszego ogłoszenia, firmy THQ Nordic i EA musiały dojść do porozumienia, bowiem już 18 sierpnia do sprzedaży trafi Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, czyli remaster gry sprzed niemal dekady.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning zaoferuje nam kompletną przygodę w niezwykłym świecie, stworzonym m.in. przez takich artystów, jak: pisarz Robert Salvatore czy rysownik i scenarzysta komiksowy Todd McFarlane. W skład remastera wejdzie nie tylko podstawowa kampania, ale również wszystkie wydane dodatki i rozszerzenia. Oprócz znacznie poprawionej oprawy graficznej, możemy również liczyć na liczne usprawnienia w samej grze. Prace nad remasterem powierzono studiu Kaiko.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

