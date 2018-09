Kingston UV500 - mistrz szyfrowania

Testujemy możliwości dysku Kingston UV 500 w zakresie wydajności oraz udogodnień związanych z ochroną danych. Omawiamy dostępne funkcje i oceniamy ich skuteczność. Sprawdzamy, czy sprzęt jest wart swojej ceny.

Efektywne użycie technik ochrony danych wymaga zastosowania odpowiedniego nośnika. Najlepszy wybór stanowią dyski SSD. Ich konstrukcja sprawia, że są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, technologia zapisu sprzyja natomiast wykorzystaniu zabezpieczeń szyfrujących. Do zaawansowanych urządzeń SATA należy m.in. seria nośników UV 500 firmy Kingston. Zastosowano w nich 64-warstwowe moduły NAND 3D TLC, oferujące teoretyczną szybkość zapisu do 520 MB/s oraz odczytu do 500 MB/s. Nośniki są dostępne w trzech wariantach: klasycznym 2,5-calowym, a także m.2 i mSATA. Zależnie od złącza użytkownicy mogą wybierać spośród pojemności w przedziale 120-1920 GB. Cała seria jest objęta pięcioletnią gwarancją producenta z bezpłatną pomocą techniczną. Laboratorium „PC Worlda” przyjrzało się modelowi M.2 w wersji 480 GB.

Szyfrowanie na pierwszym planie

Dyski UV500 na tle mniej zaawansowanej serii A400 wyróżniają się lepszą wydajnością i lepszą obsługą szyfrowania sprzętowego. Działają w technologii samoszyfrującej (Self-Encrypting Drive) z szyfrowaniem sprzętowym bazującym na symetrycznym algorytmie AES z 256-bitowym kluczem. Ponadto wspierają system zarządzania zabezpieczeniami danych TCG Opal 2.0. Taka konfiguracja jest istotna z punktu widzenia szyfrowania wszystkich zasobów dysku. Szyfrowanie sprzętowe, w przeciwieństwie do szyfrowania za pomocą specjalistycznych programów, eliminuje dodatkowe obciążenia komputera przy zachowaniu równie wysokiego lub wyższego stopnia bezpieczeństwa. Opal 2.0 to technologia biznesowa, której aktywowanie wymaga profesjonalnych narzędzi. Jednym z nich jest oprogramowanie BitLocker Drive Encryption, automatycznie instalowane z systemem Windows Pro / Ultimate. Kompatybilność dysku z technologią można zweryfikować za pomocą programu Opal Test Bench. Właśnie z jego zastosowaniem udało się potwierdzić wsparcie modelu UV500 dla wspomnianej techniki szyfrowania. Jego skonfigurowanie do pracy również nie nastręczało żadnych problemów.

Testowana konstrukcja bardzo dobrze radzi sobie z obciążeniami generowanymi przy stosowaniu popularnych programów szyfrujących. Testy w programie VeraCrypt potwierdziły, że dysk efektywnie szyfruje informacje algorytmem AES, osiągając wynik 2,8 GB/s.

Wydajność bez zarzutów

Wszystkie testy dysku były przeprowadzone na platformie testowej w postaci laptopa wyposażonego w procesor Intel Core i7-8750H oraz 16 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz. Oprócz fantastycznych możliwości w zakresie szyfrowania danych dysk może pochwalić się również bardzo dobrymi rezultatami w typowych, codziennych zadaniach. Testy przeprowadzone programem CrystalDiskMark wykazały, że odczyt danych odbywał się z szybkością 532 MB/s, a zapisy – 507 MB/s. To rzadko spotykane, by parametry rzeczywiste odpowiadały specyfikacji deklarowanej przez producenta.

Podsumowanie

Kingston UV500 to interesujący model dla osób oczekujących efektywnej ochrony danych za pośrednictwem szybkiego szyfrowania sprzętowego. Konstrukcja wyróżnia się profesjonalną charakterystyką, obejmującą wsparcie dla technologii TCG Opal 2.0, zachowując przy tym przystępną cenę. Testowany model M.2 SATA 480 GB jest dostępny w sklepach już za około 460 zł. Biorąc pod uwagę specyfikację sprzętu, jest to produkt wart uwagi.