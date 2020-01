Kingston prezentuje dyski startowe SSD NVMe dla centrów przetwarzania danych

Dysk SSD M.2 NVMe o nazwie DC1000B to rozwiązanie dla serwerów wyposażonych w jedno lub dwa gniazda M.2 NVMe. Ma posłużyć do uruchamiania systemu.

Zastosowanie dysku Kingston DC1000B ma pozwolić na wykorzystanie przednich wnęk napędów 2,5'' na dodatkową pamięć masową. Ten dysk w formacie M.2 2280 umożliwia osiągnięcie szybkości do 3,2 GB/s oraz obsługę do 205 000 IOPS. Dla bezpieczeństwa wbudowano w niego ochronę przed utratą zasilania (PLP), ponadto jego wytrzymałość to DWPD4 na poziomie 0,5 - ma to wpłynąć na długość eksploatacji. Jak mówi Tony Hollingsbee, SSD Business Manager w Kingston: "model DC1000B jest przeznaczony do najnowszych serwerów (zarówno tych niemarkowych, jak i oferowanych przez znanych producentów OEM), w których dyski SSD M.2 NVMe są używane do uruchamiania systemu, lecz mogą też zostać skonfigurowane jako lokalna pamięć podręczna”.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną urządzenia, mamy tu interfejs PCIe Gen 3.0 x 4 i pełną obsługę technologii 3D TLC NAND. Niezależnie od pojemności reprezentuje on wydajność klasy korporacyjnej, co wiąże się m.in. z minimalnymi opóźnieniami. A pojemności te to 240 GB i 480 GB.

Karta specyfikacji Kingston DC1000B prezentuje się następująco: