Kingston rozszerza ofertę kart pamięci microSD i SD o karty Canvas Select Plus

Kingston Digital Europe Co LLP, wytwarzająca urządzenia pamięci flash spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., poinformowała o wprowadzeniu na rynek kart pamięci microSD i SD z serii Canvas Select Plus. Zamiarem firmy Kingston jest zastąpienie dotychczasowej linii produktów Canvas Select nowymi, szybszymi modelami o większej pojemności, przeznaczonymi do zastosowania w smartfonach i aparatach cyfrowych.

Karty pamięci flash Canvas Select Plus skonstruowano z myślą o wygodzie użytkowników — są szybsze, bardziej niezawodne i mają większą pojemność, maksymalnie 512 GB. Umożliwiają przesyłanie materiałów o wysokiej jakości z szybkościami odpowiadającymi standardowi Class 10 UHS-I (maksymalnie 100 MB/s), co jest bardzo przydatne w zastosowaniach związanych z intensywnym przetwarzaniem danych. Pozwalają szybciej ładować aplikacje, przesyłać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz rejestrować i poddawać obróbce dłuższe materiały filmowe w rozdzielczości HD. Nowe karty microSD z serii Canvas Select Plus zostały zoptymalizowane pod kątem pracy na urządzeniach z systemem Android. Uzyskano klasę wydajności A1, zatem uruchamianie i ładowanie aplikacji odbywa się w błyskawicznym tempie. Dzięki szybkości i pojemności oferowanej w nowym, rozszerzonym standardzie użytkownicy mogą rejestrować zdjęcia o dużej rozdzielczości i materiały wideo 4K, możliwe jest także intensywne przetwarzanie materiałów multimedialnych w zaawansowanych aplikacjach. Karty flash z serii Canvas Select Plus są objęte bezterminową gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.