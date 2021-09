Kioxia - prototyp SSD PCIe 5.0 z szybkością 14 GB/s. Rewolucja w dyskach?

Prototyp zaprezentowany na China Flash Memory Summit zapowiada, że możemy spodziewać się znacznie szybszych i wydajniejszych dysków SSD.

W chwili obecnej można na rynku bez problemu kupić niezwykle szybkie dyski SSD ze złączem PCIe 4.0. W tym roku firmy Samsung, Corsair oraz Sabrent dołączyły do "klubu PCIe 4.0", oferując użytkownikom szybkość zapisu ponad 7000 Mbps. Teraz Kioxia podnosi poprzeczkę dwukrotnie - jej prototypowy dysk SSD z interfejsem PCIe 5.0 umożliwia odczyta danych z prędkością 14 GB/s, a zapis z prędkością 7 GB/s. W ten sposób Kioxia staje się pierwszym producentem SSD korzystającym z PCIe 5.0.

Dysk powstał na bazie BiCS Flas - technologii w warstwami 3D NAND stworzonej we współpracy z Western Digital. Dysk ma 162 warstwy na kości mniejszej o 40% w porównaniu z poprzednią generacją, która miała 112 warstw. Komórki NAND są szybsze 2,4 raza od poprzedników. W praktyce zwiększa to operacje na dysku o 103% (odczyt) i 67% (zapis). Skok wydajności odczytu oraz zapisu losowego to odpowiednio 79 i 77%. Niestety, prędko takich dysków SSD się nie doczekamy. Pomijając sam fakt, że jest to dopiero prototyp, gotowy model musi przejść procesy akceptacji przez producentów serwerów i sprzętu. Sama Kioxia szacuje, że pierwsze egzemplarze pojawią się pod koniec 2022 roku.

Na koniec ciekawostka - 27.03.2007 pisaliśmy o najnowszym dysku SSD Samsunga - jego szybkość odczytu wynosiła 64 MB/s, a zapisu do 45 MB/s. Po 14 latach takie szybkości są wręcz śmieszne. Dlatego ani nie zorientujemy się, kiedy dyski PCIe 5.0 staną standardem, a potem - naturalną koleją rzeczy - przejdą do historii.

Źródło: techSPot, VideoCardz