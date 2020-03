Kirin 820 5G - nowy procesor do średniaków z obsługą 5G i Mali G77

Huawei przygotowuje nowy procesor dla smartfonów ze średniej półki cenowej.

Huawei realizuje swoje zapowiedzi. Firma Hisilicon przygotowuje nowy układ Kirin 820 5G przeznaczony do średniaków. Nowością w tej półce cenowej będzie obsługa modemu sieci 5G. Nadchodzący procesor zostanie wykorzystany do budowy nowych smartfonów Huawei oraz Honor. Digital Chat Station przekazał właśnie pierwsze informacje o najnowszym układzie z Chin.

Hisilicon Kirin 820 5G będzie produkowany w 7 nm. Procesor składał się będzie z rdzeni Cortex-A76. Konstrukcja układu będzie podobna do istniejących już procesorów Kirin 810 oraz Kirin 990 4G. W porównaniu z poprzednikiem - Kirinem 810 możemy liczyć na duże zmiany konstrukcyjne, które bezpośrednio wpłyną na zwiększenie wydajności. Co ważne będzie to pierwszy układ Hisilicon w historii, który wykorzysta procesor graficzny Mali-G77. W chwili obecnej nawet flagowy Kirin 990 korzysta ze starszego układu Mali-G76.

Według ARM nowy układ G77 jest o od 120 do 140 procent szybszy w bezpośrednim porównaniu do G76. Dodatkowo nowsza karta graficzna jest o około 30 procent wydajniejsza energetycznie.

W chwili obecnej z Mali-G77 korzysta już Samsung w swoim flagowym procesorze Exynos 990. Układ ten znalazł się w najnowszym modelach z rodziny Galaxy S20. Niestety jeżeli liczyłeś na flagową wydajność w dużo niższej cenie musimy Cię rozczarować. Huawei skorzysta z mniej wydajnej wersji Mali-G77 z ograniczoną liczbą jednostek wykonawczych. Nie zmienia to faktu, że w porównaniu do obecnie sprzedawanych średniaków różnica będzie zauważalna.

Kirin 820 5G powinien pojawić się w pierwszych smartfonach w przeciągu najbliższych miesięcy. Przewiduje się, że układ, który trafi do smartfonów Huawei i Honor będzie w stanie konkurować ze Snapdragonem 760 oraz najnowszymi MediaTek'ami.

Nowy procesor pozwoli firmie Huawei na dołączenie do grona producentów sprzedających "tanie" smartfony z obsługą sieci 5G.

