Klasyczne bajki jako narzędzie do zainteresowania dziewczynek programowaniem? Intel ma taki plan

Intel Aktualizuje Bajki, czyli zachęca dziewczynki do pracy w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami. O co konkretnie chodzi?

Intel Aktualizuje Bajki to kampania społeczna, która ma zainspirować dziewczynki do rozwijania pasji w świecie nowych technologii. Odbywa się we współpracy z Fundacją IT Girls, a jej głównym środkiem są alternatywne, „zaktualizowane” wersje doskonale znanych wszystkim bajek. Programujący Kopciuszek? Między innymi...

Bajki posłużyły do przeprowadzenia w gdańskich oraz warszawskich przedszkolach specjalnych lekcji pilotażowych lekcji. Zostały przygotowane przez IT Girls wraz pedagogami i specjalnym udziałem przeszkolonych pracowników Intela. Nie trzeba jednak mieszkać tylko w tych miastach, aby pokazać je dziecku. Są one do pobrania w formie elektronicznej i jako audiobook oraz w formie scenariusza lekcji o technologii dla nauczycieli.

Jak pokazują statystyki, panie to zaledwie 15,5% wszystkich zatrudnionych w polskich firmach IT. A ponieważ w tym sektorze są duże niedobory kadrowe, większe otwarcie się na kobiety to ogromna szansa. Jak zauważa Intel, praca w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami jest postrzegana jako zajęcie typowo męskie. Co więcej - dziewczynki są do niej zniechęcana już od przedszkola. Dlatego kobiety stanowią tylko 16 procent studentów kierunków informatycznych. Z ankiety wynika, że co czwarta badana wskazała, że jej bliscy odwodzili ją od wyboru kierunku ścisłego, a co dziesiąta wprost usłyszała, że studia z obszaru STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) nie są dla kobiet. Przełamać stereotypy pomoże nowa akcja - „Intel Aktualizuje Bajki”.

Bajki te mają zainspirować dziewczynki do nowego, otwartego podejścia do technologii bez stereotypów. Jak czytamy w informacji prasowej:

Kto powiedział, że Kopciuszek nie może kodować, Roszpunka inżynierować, a Małgosia z Jasiem hakować (oczywiście w słusznym celu!)? Wystarczy drobna aktualizacja i bohaterki – dzięki technologiom i inteligencji – samodzielnie radzą sobie z wyzwaniami. Nie potrzebują wróżek i rycerzy, aby wybrać się na konkurs dla wynalazców i wynalazczyń czy wydostać się z wieży!

Związana z akcją strona internetowa zawierająca materiały skierowane do rodziców i pedagogów, znajduje się pod tym adresem.

