Klasyczny smartfon marki Nokia - XpressMusic

Z wiadomych względów Nokia nie zaprezentowała nowych flagowców na MWC. Ale dzisiaj w sieci zauważono niezapowiadany model.

Czy w dzisiejszych czasach klasyczne telefony mają sens? HMD wychodzi z założenia, że mają i odświeża kilka klasyków marki Nokia. W TENAA pojawiły się powyższe rendery wraz z pobieżnym opisem urządzenia, którego nazwa kodowa to TA-1212. Podobnie jak Nokia 110 (która weszła na rynek w 2019), mamy tutaj dość prosty model. Napędza go do działania jednordzeniowy procesor z taktowaniem 0,36GHz, a do wykorzystania ma zaledwie 8MB RAM. Pamięć to tylko 16M. Jednak jest to XpressMusic, czyli telefon do słuchania muzyki, więc ma slot na karty microSD, co pozwala zwiększyć pamięć aż do 32GB. Wyświetlacz to 2,4" z rozdzielczością 240x320 pikseli - czyli "klasyczną".

Telefon ma 13,1 mm grubości. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 1200 mAh. Całość waży zaledwie 88 g. Nie zabrakło aparatu - korzysta z matrycy 0,3 Mpix. Obok niego znajduje się dioda LED. I to wszystko - mamy tu do czynienia bardziej z odtwarzaczem mp3 z funkcjami telefonu, niż na odwrót. HMD ma zamiar zaprezentować oficjalnie to urządzenia podczas serii wydarzeń pod nazwą Nokia Live - zastąpią one producentowi targi MWC. Jest pewien minus tego urządzenia - obsługuje ono tylko sieci 2G, które w niektórych rejonach świata nie są już obsługiwane.

