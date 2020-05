Klawiatura motylkowa Apple przechodzi na emeryturę!

Apple oficjalnie uśmierciło klawiaturę motylkową. To jedna z największych wpadek w historii firmy.

Trwający pięć lat koszmar kupujących sprzęt Apple właśnie minął. Apple oficjalnie uśmierciło klawiaturę motylkową, a żaden dostępny obecnie w Apple Store komputer nie jest już sprzedawany z tego typu urządzeniem wprowadzającym

Źródło: pcworld.com

W 2015 roku gigant z Cupertino wprowadził na rynek zupełnie nowego 12 calowego MacBook'a. Było to rewolucyjne urządzenie, które zaoferowało nowy design z wbudowanymi portami USB Typu C oraz przeprojektowaną klawiaturę motylkową. Niestety szybko okazało się, że klawiatura motylkowa posiada mnóstwo wad od niewygodnej obsługi po "lepiące" klawisze. Pomimo tych problemów wraz z upływem czasu już w 2018 roku na rynku dostępne były laptopy tylko i wyłączenie z tego typu klawiaturą.

W swojej historii Apple trzykrotnie poprawiało konstrukcję klawiatury motylkowej. Niestety nigdy nie udało się wyeliminować jej problemów, a Apple oficjalnie otworzyło program naprawczy wymiany klawiatury dla każdego MacBook'a przez okres 4 lat od daty pierwszego zakupu/aktywacji.

Klawiatura motylkowa nigdy nie trafiła do komputerów stacjonarnych. Rozwiązanie to w zamyśle dzięki zminimalizowanemu skokowi klawiatury miał pomóc znacząco odchudzić nowe MacBook'i.

W 2019 roku Apple wprowadziło na rynek nową klawiaturę Magic Keyboard, która finalnie wyeliminowała wszystkie wady klawiatury motylkowej. Miesiąc temu rozwiązanie to trafiło do MacBook'a Air. Teraz Magic Keyboard trafiła do najnowszego 13 calowego MacBook'a Pro.

Apple oficjalnie po 5 latach pozbyło się problemu z klawiaturami.

Nowa klawiatura Magic Keyboard wygląda bardzo podobnie do klawiatury nożycowej, ale to tylko pozory. W środku zastosowano klasyczny, nożycowy mechanizm o zmniejszonym skoku.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że starsze komputery Apple z klawiaturą motylkową nadal sprzedawane są przez autoryzowanych sprzedawców. Mowa o MacBook'ach Air z roku 2018 i 2019, a także wszystkich MacBook'ach Pro z 13 calowym wyświetlaczem z 2019 roku. Gdzieniegdzie znajdziemy także starszego MacBook'a Pro z 2017 roku, który również posiada klawiaturę motylkową.

Sprawdź, ile kosztuje najnowszy MacBook Pro.

Źródło: cultofmac.com