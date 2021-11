Klienci Samsung Free w Europie mogą teraz słuchać podcastów na żywo

Samsung ogłosił dzisiaj, że funkcja podcastów w Samsung Free została uruchomiona na kilku rynkach europejskich.

Samsung rozpoczął dodawanie opcji do słuchania podcastów w Samsung Free na początku tego roku poprzez aktualizację w tle, ale funkcja nie była dostępna wszędzie. Na szczęście teraz dociera do większej liczby klientów. Usługa jest kompatybilna z wybranymi telefonami Galaxy z systemem Android 11, a teraz jest dostępna w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy funkcja ta trafi do Polski.

Źródło: Samsung

Jak można się jednak spodziewać, dostępność podcastów różni się w zależności od regionu. W Austrii, Niemczech i Szwajcarii klienci mogą uzyskać dostęp do podcastów z ProSiebenSat1, Axel Springer Group, Podimo, Red Bull i innych kanałów. W Wielkiej Brytanii, Samsung Free oferuje dostęp do podcastów Red Bull, CNN, The Guardian, The Economist i innych. We Francji, użytkownicy Samsung Free mogą teraz słuchać Nouvelles Écoutes, Louie Media i Binge Audio, podczas gdy we Włoszech, platforma oferuje różne podcasty z Storielibere, Piano P i La Gazzetta dello Sport.

Piękno Samsung Free polega na tym, że oferuje dostęp do nowych treści bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji. Użytkownicy mogą grać w gry mobilne bezpośrednio z sekcji "Play" w Samsung Free bez konieczności pobierania samych aplikacji, a teraz mają też dostęp do podcastów bez konieczności zapisywania się do dodatkowych usług.