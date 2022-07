Klienci Samsunga wniebowzięci. Niestety wszystko, co dobre, nie dla Polaków

Samsung powoli przygotowuje się do premiery swoich nowych składanych smartfonów, a także kolejnej generacji flagowców z serii S. Jednym z etapów przygotowań jest wprowadzenie nowej usługi.

Samsung ogłosił w Korei Południowej program "Galaxy Early Birds to Go". W tym programie użytkownicy mogą ubiegać się o wypróbowanie nadchodzących urządzeń Galaxy przez trzy dni przed ich zakupem.

Zbliżamy się do wydarzenia Galaxy Unpacked 2022, które jest zaplanowane na 10 sierpnia, gdzie Samsung odsłoni Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 wraz z innymi produktami, takimi jak seria Galaxy Watch 5 i Galaxy Buds 2 Pro. Samsung ogłosi daty premiery tych urządzeń, ale zanim to nastąpi, firma daje swoim użytkownikom możliwość sprawdzenia nowych urządzeń Galaxy w życiu codziennym.

Co jednak ważne, program "Samsung Galaxy Early Birds to Go" jest ekskluzywny dla Korei Południowej. Klienci w innych krajach nie będą mieli możliwości, aby z niego skorzystać. Użytkownicy w Korei będą mogli wybrać jedno z urządzeń Galaxy, zabrać je do domu i używać przez trzy dni. Po tym czasie mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. Do programu można zgłaszać się od 28 lipca do 3 sierpnia. Samsung wybierze zwycięzców spośród zgłoszeń na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".

Wybrani klienci będą mogli odebrać urządzenie Galaxy w wybranym przez siebie miejscu i terminie. Jak podaje oficjalna strona, nie ma żadnych ograniczeń, a użytkownicy mogą używać produktu jak tylko zechcą.