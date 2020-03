Kliencie T-Mobile odbierz 10 GB internetu w prezencie!

Stały dostęp do internetu jest w ostatnim czasie niezbędny dla większości Polaków, dlatego T-Mobile postanawia wesprzeć użytkowników i udostępnia 10 GB internetu mobilnego na pracę zdalną, edukację online i stały kontakt z bliskimi. W jaki sposób skorzystać z oferty?

Klienci poszczególnych firm i serwisów internetowych w ostatnim czasie mają możliwość korzystać z promocyjnych ofert, które udostępniane są ze względu na niedogodności związane z panującą epidemią. Duży udział biorą w tym sieci komórkowe. Operatorzy proponują rozwiązania, które mają wspomóc dostęp do informacji, pracę zdalną, edukację online i umożliwiać stały kontakt z bliskimi. Przykładem jest sieć T-Mobile, która udostępnia klientom indywidualnym 10 GB dodatkowego internetu w ramach akcji Happy Fridays, która organizowana co tydzień.

Z usługi mogą skorzystać wszyscy użytkownicy sieci T-Mobile – zarówno ci, którzy posiadają abonament, jak i korzystający z ofert MIX oraz na kartę. Pakiet można aktywować, wchodząc na oficjalną stronę operatora lub za pomocą aplikacji Mój T-Mobile

Jak działa oferta?

Aby pobrać usługę należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie operatora i aktywować pakiet w aplikacji. Będzie można to zrobić od piątku 20 marca do niedzieli 22 marca. Po akceptacji użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają wiadomość potwierdzającą przyznanie 10 GB dodatkowego internetu. Dodatkowy limit danych będzie ważny przez 7 dni dla klientów MIX oraz na kartę, a w przypadku abonentów – do końca cyklu rozliczeniowego.

Oficjalną informacje znajdziecie na stronie sieci T-Mobile.

