Klimatyzator przenośny czy ścienny? Jaka klimatyzacja do domu będzie najlepsza?

Niemal każdego roku wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego sprzętu chłodzącego do domu. Niestety znaczna część urządzeń nie spełnia do końca oczekiwań, gdy temperatura powietrza osiąga powyżej 30 stopni. Rozwiązaniem okazuje się być klimatyzacja - który sprzęt będzie odpowiedniejszy, klimatyzator ścienny, a może przenośny? Podpowiadamy oraz przedstawiamy nasze propozycje.

Klimatyzator przenośny czy ścienny? - przegląd ofert

Electrolux EXP26U338CW

Klimatyzator przenośny, który sprawdzi się najlepiej w pomieszczeniach do 40 m2. Model ten dysponuje przepływem powietrza na poziomie 390 m3/h oraz mocą chłodniczą 2,6 kW. Urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji, takich jak: osuszanie powietrza, programator czasowe, timer czy tryb usuwania wilgoci. Użytkownik może regulować chłodzenie, dobierając jedną z 4 mocy chłodzenia lub wybierając tryb automatyczny. Wszelkie ustawienia możemy wybierać z poziomu panelu sterowania lub za pomocą dołączonego do zestawu pilota.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A

A Wydajność znamionowa (EER): 2,6 kW

2,6 kW Deklarowany hałas: 64 dB

64 dB Wymiary: 71 x 47,6 x 38,5 cm

TCL TAC-12CHPB NZBHEF

Wydajność klimatyzatora o mocy 3500 W jest równa 3,5 kW (1 kW pozwala na schłodzenie powierzchni około 10 m2). Urządzenie wyposażono w funkcję osuszania powietrza, a także możliwość ogrzewania mieszkania. Podstawowy tryb użytkowy generuje hałas na poziomie 65 dB. Model może być użytkowany również w trybie nocnym oraz automatycznym - z wcześniej zaplanowanym harmonogramem wyłączenia.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A+

A+ Wydajność znamionowa (EER): 3,5 kW

3,5 kW Deklarowany hałas: 65 dB

65 dB Wymiary: 74,5 x 45 x 39,6 cm

Columbia Vac KLC9100

Jeśli decydujesz się na urządzenie przenośne, postaw na klimatyzator o dużej wydajności. Powyższy model od firmy Columbia dysponuje mocą 1010 W i gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 350 m3/h. Idealnie nada się do pomieszczeń o powierzchni maksymalnej 25 m2. Aby dopasować pracę do potrzeb, jest zdolny do regulacji na czterech poziomach oraz oferuje wybór jednej z dwóch prędkości. Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A

A Wydajność znamionowa (EER): 2,6 kW

2,6 kW Deklarowany hałas: 65 dB

65 dB Wymiary: 69,8 x 35,4 x 33,8 cm

Whirlpool PACW29COL

Whirpool przedstawia model PACW29COL o mocy 2600 W - w klimatyzatorze zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy w postaci propanu (R290). Posiada szereg innowacyjnych możliwości, a w tym m.in. funkcję Auto Clean, Szósty Zmysł oraz Around U. Jest on stosunkowo mały, a wyposażenie sprzętu w kółka dodatkowo ułatwia swobodne przenoszenie. Jak w przypadku poprzednich modeli, możemy regulować zarówno prędkość nawiewu, jak i poziomy mocy.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A

A Wydajność znamionowa (EER): 3,5 kW

3,5 kW Deklarowany hałas: 60 dB

60 dB Wymiary: 44,8 x 74,4 x 40 cm

GORENJE Split Pandora AST-12UW4RVETE00A

Klimatyzator Split Pandora AST-12UW4RVETE00A o mocy 3500 W, jest w stanie efektywnie klimatyzować powierzchnie do 31 m2. Praca urządzenia jest możliwa w trzech trybach, a mianowicie SUPER, SMART oraz SLEEP (różnicom podlega m.in. siła nawiewu, a co za tym idzie - generowany hałas). Gdy rozważasz zakup klimatyzatora, warto wspomnieć o zdolności do pochłaniania zanieczyszczeń. AST-12U posiada wbudowane filtry węglowe oraz jonowo-srebrne.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A++

A++ Wydajność znamionowa (EER): 3,5 kW

3,5 kW Deklarowany hałas: 56 dB

56 dB Wymiary jednostki wewnętrznej: 44,8 x 74,4 x 40 cm

Whirpool Split SPIW309

Wśród najczęściej wybieranych klimatyzacji znajdują się urządzenia typu Split. SPIW309L będzie prawidłowo funkcjonować na metrażu do 24 m2. Wewnątrz zastosowano czynnik chłodniczy R32 - jest to równocześnie jedno z bardziej ekologicznych rozwiązań (gaz skraplany pod ciśnieniem). Możemy dowolnie sterować poziomem mocy i prędkością nawiewu, a filtr węglowy pochłonie wszystkie niepożądane zapachy z naszego domu.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A++

A++ Wydajność znamionowa (EER): 2,6 kW

2,6 kW Deklarowany hałas: 56 dB

56 dB Wymiary jednostki wewnętrznej: 82 x 21,7 x 27 cm

Samsung Split Luzon AR09TXHZAWK/EU

Model o mocy 2500 W pozwoli na zachowanie komfortu termicznego w pomieszczeniach do 23 m2. Klimatyzacja umożliwia dobór spośród 5 poziomów mocy, a dodatkowo oczyszcza powietrze. Dodatkowym atutem jest zastosowanie technologii AutoClean (urządzenie oczyszcza się automatycznie). Z pomocą Split Luzon możemy w razie potrzeby osuszyć oraz ogrzać mieszkanie.

Klasa energetyczna - chłodzenie: A++

A++ Wydajność znamionowa (EER): 2,5 kW

2,5 kW Deklarowany hałas: 54 dB

54 dB Wymiary jednostki wewnętrznej: 82 x 29,9 x 21,5 cm

Klimatyzator przenośny czy ścienny? Jaka klimatyzacja do domu będzie najlepsza?

Decyzja o wyborze odpowiedniego sprzętu chłodzącego bywa trudna, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszt klimatyzatorów. Niestety wraz z letnimi upałami, jest to jedyna szansa na zachowanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu. Przygotowaliśmy mini kompendium wiedzy dotyczące dwóch najczęściej wybieranych rozwiązań, a mianowicie klimatyzatorów przenośnych oraz klimatyzatorów ściennych. Warto mieć na uwadze, że każdy typ klimatyzatora oferuje co innego. Przed zakupem warto rozważyć nie tylko cenę urządzenia, ale i kilka innych kwestii takich jak m.in.:

wydajność działania, moc - mniejszy koszt może wiązać się z niższą skutecznością chłodzenia. Warto pamiętać, że niezależnie od wyboru urządzenia - wydatek pojawia się w momencie zakupu, jak i podczas okresowych rachunków. Warto więc wybrać urządzenie, które w pełni sprosta naszym oczekiwaniom.

- mniejszy koszt może wiązać się z niższą skutecznością chłodzenia. Warto pamiętać, że niezależnie od wyboru urządzenia - wydatek pojawia się w momencie zakupu, jak i podczas okresowych rachunków. Warto więc wybrać urządzenie, które w pełni sprosta naszym oczekiwaniom. czas oraz koszt montażu - choć wszelkie urządzenia są dostępne w sklepach dla laików, montaż części urządzeń musi zostać przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę. Nierzadko, potrzebujemy również specjalnej zgody właściciela mieszkania/wspólnoty.

- choć wszelkie urządzenia są dostępne w sklepach dla laików, montaż części urządzeń musi zostać przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę. Nierzadko, potrzebujemy również specjalnej zgody właściciela mieszkania/wspólnoty. głośność - praca sprzętu zawsze generuje dodatkowy hałas, jest to nieuniknione. Producenci dołączają stosowną informację o głośności pracy w postaci dB.

- praca sprzętu zawsze generuje dodatkowy hałas, jest to nieuniknione. Producenci dołączają stosowną informację o głośności pracy w postaci dB. metraż mieszkania - każde lokum może wymagać innego rozwiązania. Jeśli jesteśmy właścicielami dużego domu, jedna klimatyzacja nie będzie w stanie jednakowo ochłodzić piętra i parteru. Należy zastanowić się nad czym najbardziej nam zależy, a następnie dobrać specjalne urządzenie.

- każde lokum może wymagać innego rozwiązania. Jeśli jesteśmy właścicielami dużego domu, jedna klimatyzacja nie będzie w stanie jednakowo ochłodzić piętra i parteru. Należy zastanowić się nad czym najbardziej nam zależy, a następnie dobrać specjalne urządzenie. konserwacja - każde urządzenie ma inne wymagania. Aby posłużyło nam jak najdłużej, a jednocześnie było bezpieczne dla zdrowia - należy przeanalizować możliwe usterki oraz konserwacje.

- każde urządzenie ma inne wymagania. Aby posłużyło nam jak najdłużej, a jednocześnie było bezpieczne dla zdrowia - należy przeanalizować możliwe usterki oraz konserwacje. koszt utrzymania, energooszczędność - uczucie chłodu może słono nas kosztować. Niestety często przekonujemy się o tym dopiero wówczas, gdy zobaczymy aktualny stan rachunków.

- uczucie chłodu może słono nas kosztować. Niestety często przekonujemy się o tym dopiero wówczas, gdy zobaczymy aktualny stan rachunków. przeznaczenie - w pewnych miejscach nie ma możliwości montażu konkretnych rozwiązań, zarówno ze względu na wspomniany wcześniej metraż, jak i warunki. Inne urządzenia sprawdzą się w mieszkaniach, kawalerkach, domach, jak i miejscach publicznych.

Klimatyzator przenośny

Wśród rozważań nad wyborem urządzeń chłodzących dość często pojawiają się niepozorne klimatyzatory przenośne. Ich działanie opiera się na czynniku chłodniczym zamkniętym w bezpiecznym układzie. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się mieszaninę difluorometanu i pentafluoroetanu (R410A), difluorometanu, pentafluoroetanu i 1,1,1,2 tetrafluoroetanu (R407C) lub propan (R290). Ostatnie rozwiązanie jest wykorzystywane w większości nowoczesnych klimatyzatorów z uwagi na kwestie ekologiczne. Wspomniane związki nie wymagają dopełniania lub uzupełniania, natomiast oczyszczaniu może podlegać dodatkowy filtr (sposób konserwacji różni się w zależności od wyboru urządzenia). Klimatyzatory przenośne wydają się być znacznie bardziej mobilne, a tym samym łatwiejsze w transporcie w obrębie mieszkania lub domu. Niestety nie możemy się z tym w pełni zgodzić, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie wymaga dodatkowego montażu. Jako że wydmuch powietrza odbywa się poprzez specjalną rurę, musi ona znaleźć miejsce ujścia. Wiąże się to z wypuszczeniem ww. rury wyrzutowej na zewnątrz - wystawienie jej za okno jest najczęstszym błędem. Rozwiązaniem jest wywiercenie odpowiedniej wielkości otworu, użyciem adapterów lub dedykowanych nakładek.

Zalety

Atrakcyjna cena - klimatyzator przenośny jest dobrą alternatywą dla niezadawalających wentylatorów oraz droższych klimatyzacji ściennych. Szeroki wachlarz ofert pozwala na wybór urządzenia w stosownym budżecie (w parze z ceną idzie również wydajność podawana w jednostkach na m3).

- klimatyzator przenośny jest dobrą dla niezadawalających wentylatorów oraz droższych klimatyzacji ściennych. Szeroki wachlarz ofert pozwala na wybór urządzenia w stosownym budżecie (w parze z ceną idzie również wydajność podawana w jednostkach na m3). Łatwość montażu - nie ma konieczności, aby zajął się tym fachowiec. W zależności od wyboru konkretnego urządzenia oraz sposobu umieszczenia rury wyrzutowej, czas potrzebny do instalacji może się różnić, jednak nie powinien zająć zbyt wiele czasu.

- nie ma konieczności, aby zajął się tym fachowiec. W zależności od wyboru konkretnego urządzenia oraz sposobu umieszczenia rury wyrzutowej, czas potrzebny do instalacji może się różnić, jednak nie powinien zająć zbyt wiele czasu. Możliwość przenoszenia - urządzenie może być przenoszone między pomieszczeniami, jednak jest to zależne od sposobu instalacji.

Wady

Generowany hałas - niestety klimatyzatory przenośne są głośniejsze od urządzeń ściennych. W ciągu dnia może być to niesłyszalne, jednak jeśli chcemy korzystać z uroków klimy w nocy, relaks i spokojne zaśnięcie może stanowić problem.

- niestety klimatyzatory przenośne są głośniejsze od urządzeń ściennych. W ciągu dnia może być to niesłyszalne, jednak jeśli chcemy korzystać z uroków klimy w nocy, relaks i spokojne zaśnięcie może stanowić problem. Duży rozmiar - znaczna część sprzętów przybiera postać dodatkowego mebla - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni jest konieczne.

- znaczna część sprzętów przybiera postać dodatkowego mebla - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni jest konieczne. Rozmieszczenie - przenośny klimatyzator powinien znajdować się blisko okna, aby umożliwić rurze miejsce ujścia.

Klimatyzator ścienny

Źródło: Stock/LIGHTFIELD STUDIOS

Działanie opiera się o wyposażenie w jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, ciepłe powietrze wydostaje się z pomieszczeń za pomocą urządzenia wentylacyjnego (montowanego na zewnątrz). W przypadku wyboru klimatyzacji ściennej, konieczny jest więc montaż dwóch sprzętów. Ten rodzaj klimatyzacji stosuje się zarówno w miejscach publicznych, jak i domach oraz mieszkaniach. Klimatyzację montuje się tuż przy suficie - wymagane jest dodatkowe miejsca na jednostkę zewnętrzną.

Zalety

Wyższa efektywność - klimatyzacja ścienna potrzebuje znacznie mniej mocy, aby schłodzić daną przestrzeń.

- klimatyzacja ścienna potrzebuje znacznie mniej mocy, aby schłodzić daną przestrzeń. Użytkowanie - nie ma przeciwskazań, aby wybrany klimatyzator służył przez cały rok (część urządzeń posiada również funkcję grzania).

- nie ma przeciwskazań, aby wybrany klimatyzator służył przez cały rok (część urządzeń posiada również funkcję grzania). Schludny wygląd i rozmiar - wariant naścienny w żaden sposób nie utrudnia przemieszczania, nie zajmuje dodatkowej przestrzeni oraz nie szpeci wnętrza.

Wady

Wyższy koszt - niestety wraz ze wzrostem wydajności, w parze idzie również suma zakupu. Najtańsze rozwiązania to wydatek rzędu 1500 zł, jest to jednak wersja sprawdzająca się w stosunkowo małych przestrzeniach.

- niestety wraz ze wzrostem wydajności, w parze idzie również suma zakupu. Najtańsze rozwiązania to wydatek rzędu 1500 zł, jest to jednak wersja sprawdzająca się w stosunkowo małych przestrzeniach. Kosztowność montażu - instalacja klimatyzacji ściennej musi zostać wykonana przez specjalistę. W zależności od kW, koszt będzie wahał się od 800 do nawet 1500 złotych.

- instalacja klimatyzacji ściennej musi zostać wykonana przez specjalistę. W zależności od kW, koszt będzie wahał się od 800 do nawet 1500 złotych. Miejsce - konieczność dodatkowej przestrzeni na skrzynię zewnętrzną (zazwyczaj jest to balkon lub ściana domu).

Reasumując, jeśli chcesz zainwestować w klimatyzację w swoim domu, dobierz ją na podstawie wielu wymienionych czynników. Weź pod uwagę użyteczność, funkcjonalność, skuteczność, ale i energooszczędność. Niezależnie od wyboru urządzenia, montażu powinna dokonywać przeszkolona osoba - nieprawidłowa instalacja niesie za sobą wiele konsekwencji.