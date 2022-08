Klimatyzatory z Action – który wybrać? Oba kupisz za mniej niż 900 zł! [16.08.2022]

Czy wiesz, że w tym tygodniu w sklepach Action dostępne są dwa modele klimatyzatorów przenośnych? Sprawdzamy, co to za urządzenia i czy warto je kupić.

Odkryliśmy, że w tym tygodniu w Action kupimy klimatyzatory przenośne w atrakcyjnej cenie! Postanowiliśmy bliżej się im przyjrzeć. To może być doskonała okazja, by zaopatrzyć się w urządzenie, które przyniesie ulgę w nawet najbardziej upalne dni – w sam raz na trwające właśnie lato i wysokie temperatury. Lepszej okazji może nie być! Warto też pamiętać, że oferta sieci Action jest zmienna. Jeśli więc planujesz zakup klimatyzatora z tego sklepu, lepiej się pospieszyć. Co środę dostępna jest nowa gazetka!

Zobacz, jakie sprzęty oferuje sieć Action i które klimatyzatory tam kupimy? Czy wiesz, jakie inne sprzęty chłodzące są dostępne w tym sklepie i na co warto zwrócić uwagę? Sprawdzamy!

Action: Klimatyzator Tristar

Klimatyzator o 3 różnych funkcjach: chłodzenie, wentylacja i osuszanie

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania i timerem

Klasa energetyczna A i znak jakości GS

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 28 x 32 x 69 cm

Kolor: Biały

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Cena: 889 zł Sprawdź szczegóły

Action: Klimatyzator Alpina

Z 24-godzinnym wyłącznikiem czasowym i trybem uśpienia

Do ustawienia 2 prędkości wentylacji

Zdalne sterowanie

Wymiary (z opakowaniem) (dxsxw): 36.5 x 35.5 x 71.3 cm

Kolor: Biały

Klasa efektywności energetycznej: A

Moc: 1010

Zużycie energii: 2.6 kWh

Cena: 889 zł Sprawdź szczegóły

Klimator Nor-tec

klimator, nawilżacz powietrza i dyfuzor w jednym

wbudowane zmieniające kolory światło ledowe

działa na USB (5 woltów)

Cena: 44,99 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator pionowy Kinzo

45 watów

3 pozycje

2 lata gwarancji

Cena: 97,90 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator stołowy

z 3 pozycjami i funkcją oscylacji

przechylane śmigło wentylatora

2 lata gwarancji

Cena: 57,90 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator Kinzo

wentylator na regulowanym stojaku (105-128 cm)

przechylane śmigło wentylatora

2 lata gwarancji

Cena: 75,90 zł Sprawdź szczegóły

Przenośny wentylator z klipsem Kinzo

3 prędkości

Z akumulatorkiem

Z kablem USB do ładowania

Cena: 26,90 zł Sprawdź szczegóły

Miniwentylator

poręczny format

działa na baterie

Cena: 5,99 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator z rozpylaczem

pociągnij za spust, aby rozpocząć chłodzenie

z tworzywa sztucznego ze wzorem gradient

Cena: 12,99 zł Sprawdź szczegóły

Ręczny wentylator rozpylający mgiełkę Kinzo

wydmuchuje powietrze i rozpyla wodną mgiełkę

3 tryby prędkości

z akumulatorkiem (kabel USB w zestawie)

Cena: 29,90 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator na biurko Maxxter

z włącznikiem

możliwość obrotu o 160°

dostępne różne kolory

Cena: 12,95 zł Sprawdź szczegóły

Ręczny wentylator Kinzo

działa na baterie i przez USB

2 tryby

na stojaku

Cena: 17,95 zł Sprawdź szczegóły

Wentylator samochodowy z zaciskiem

wentylator z wtyczką 1A i kablem o długości 3 m

łatwy montaż na zacisk

idealny do samochodu, kampera lub przyczepy kempingowej

Cena: 21,95 zł Sprawdź szczegóły

