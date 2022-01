Klip na YouTube przekroczył 10 MILIARDÓW wyświetleń

Zgadniesz, o jaki teledysk chodzi?

W nocy czasu polskiego padł na YouTube rekord - pierwszy klip w historii przekroczył magiczną granicę 10 miliardów wyświetleń. To absolutny lider oglądalności - kolejny ma "zaledwie" 2,2 mld wyświetleń. A co to za teledysk? Otóż jest to piosenka dla dzieci Baby Shark, stworzona przez południowokoreański Pingfong w 2016 roku. Od momentu debiutu zaczęła cieszyć się globalną popularnością i do końca 2018 roku zaliczyła niemal dwa miliardy wyświetleń, a rok później liczba ta wynosiła... siedem miliardów.

Pinkfong to rozrywkowa marka dla dzieci od SmartStudy, firmy działającej w branży edukacyjnej od 2010 roku. W wywiadzie z 2019 roku jej szef, Bin Jeong, powiedział, że nigdy nie spodziewano się takiej popularności klipu. Zaczął on żyć własnym życiem i nic nie wskazuje na to, aby jego zainteresowanie nim szybko przeminęło. A co ciekawe, na 10 najczęściej oglądanych materiałów na YouTube połowę z nich stanowią piosenki dla dzieci. Jest tam m.in. piosenka z popularnego serialu animowanego Masza i niedźwiedź. Bijący niegdyś rekordy popularności Gangnam Style znajduje się obecnie na 11 miejscu - ma 4,3 mld odsłon.

Źródło: TechSpot, YouTube