Klocki LEGO w Lidlu! Już od poniedziałku

Uwielbiasz klocki LEGO? A może twoje dziecko jest fanem tych klocków? Teraz świetne zestawy kupisz w Lidlu!

Któż z nas choć raz nie układał klocków LEGO? Teraz Lidl przyszykował nam idealną okazję, by w prosty sposób przenieść się do czasów dzieciństwa. W dodatku już we wtorek Mikołajki! LEGO to ponadczasowy prezent, który z pewnością ucieszy dzieci w różnym wieku. Niezależnie więc, czy klocki zamierzasz kupić dla siebie, czy dla dziecka – w poniedziałek powinieneś wybrać się do Lidla! Oto, jakie zestawy w przyszłym tygodniu znajdziemy w tym dyskoncie.

Uwaga! LEGO będą dostępne tylko w sklepach stacjonarnych już od poniedziałku, 5 grudnia br.!

LEGO w Lidlu – dostępne zestawy

Zestawy klocków LEGO do wyboru:

11017,

41677,

41697,

60322,

60323,

71757,

42117,

42133,

31124,

60318,

71700,

42132.

Cena: 39,99 zł Więcej informacji tutaj oraz tutaj

Zestaw klocków LEGO MINECRAFT

Do wyboru:

21165,

21171,

21178,

21179.

Cena: 89,90 zł Więcej informacji tutaj

LEGO NINJAGO Książka z figurką

Cena: 19,99 zł Więcej informacji tutaj

LEGO NINJAGO 71740 Elektro-Mech Jaya

Cena: 69,90 zł Dostępny też online!

Już teraz w internetowym sklepie Lidl kupisz:

LEGO Classic Klocki 11017 "Kreatywne potwory"

Cena: 39,99 zł

LEGO City 60300 Quad ratowników dzikich zwierząt

Cena: 39,99 zł

LEGO Friends 41705 Pizzeria w Heartlake

Cena: 49,99 zł

LEGO DOTs Zestaw klocków 71764 Akademia wojowników Ninja

Cena: 132 zł

LEGO Friends Zestaw klocków 41700 Luksusowy kemping na plaży

Cena: 135 zł

LEGO DUPLO 10967 Motocykl policyjny

Cena: 31,85 zł

LEGO Star Wars Zestaw klocków 75295 Mikromyśliwiec Sokół Millennium

Cena: 34,89 zł

