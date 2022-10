Klub Północny – obsada, fabuła, zwiastun. Nowy horror Mike'a Flanagana już na Netfliksie

Hospicjum w starej rezydencji, grupa nastolatków i straszne historie opowiadane każdego wieczora przed zaśnięciem... Klub Północny od Mike'a Flanagana jest już dostępny na platformie Netflix, a my zebraliśmy wszystkie ciekawostki na temat tego serialu grozy.

Klub Północny – najważniejsze informacje

Tytuł: Klub Północny

Klub Północny Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Gatunek: horror, teen drama

horror, teen drama Liczba sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 10

10 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Serial Netflixa powstał na podstawie serii książek Christophera Pike'a należących do gatunku horroru i young adults. Showrunnerem produkcji jest Mike Flanagan, odpowiedzialny m.in. za takie hity Netflixa, jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza, Nawiedzony dwór w Bly czy Gra Geralda. Jest także autorem scenariusza do Doktora Snu – sequela słynnego Lśnienia.

Fabuła

Akcja serial rozgrywa się na terenie hospicjum dla nieuleczalnie chorych nastolatków. Ośmioro podopiecznych placówki bierze udział w specyficznym rytuale: dzieciaki spotykają się w każdy wieczór i opowiadają sobie przerażające historie. Zawierają również pakt – osoba, która umrze jako pierwsza, zza grobu skontaktuje się z resztą grupy.

Data premiery

Klub Północny na Netfliksie pojawi się 7 października 2022 roku.

Obsada

W serialu pojawi się m.in.:

Matt Biedel

Annarah Cymone

James Flanagan

Zach Gilford

Igby Rigney

Samantha Sloyan

Adia

Ruth Codd

Aya Furukawa

Heather Langenkamp – dr White

– dr White Sauriyan Sapkota

William Chris Sumpter

Iman Benson

Larsen Thompson

William B. Davis

Crystal Balint

Patricia Drake

Zwiastuny

Jeśli zainteresowało Was najnowsze dzieło Mike'a Flanagana, koniecznie sprawdźcie pierwsze zapowiedzi serialu.

Teaser:

Trailer:

Nawiedzony szpital na nowym teaserze Klubu Północnego [03.10.2022]

Jeśli nie możecie doczekać się piątkowej premiery nowego serialu, rzućcie okiem na teaser Klubu Północnego. Dzięki niemu przekonacie się, jaka groza czyha w murach Brightcliffe Hospice.

Klub Północny zadebiutował na Netfliksie [11.10.2022]

Nowy serial Mike'a Flanagana miał swoją premierę w piątek, 7 października 2022 roku i już zdołał trafić do Top 10 najchętniej oglądanych, nowych produkcji Netflixa. Jeśli chodzi o krytyków, serial cieszy się nie najgorszymi recenzjami na Rotten Tomatoes (85% pozytywnych opinii), jednak widzowie nie są aż tak entuzjastycznie nastawieni (60% pozytywnych opinii). Tak czy inaczej, Klub Północny to jedna z ciekawszych propozycji na tegoroczne Halloween, skierowana głównie do nastolatków i młodych dorosłych.

