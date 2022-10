Klub Północny sezon 2 – powstanie ciąg dalszy serialu Netflixa? Showrunner zdradza swoje plany

Jeśli pochłonęliście najnowsze dzieło Mike'a Flanagana zastanawiacie się na pewno, czy to już koniec koszmarnych historii z Brightcliffe Hospice. Czy niektóre zagadki pozostaną nierozwiązane? A może Netflix stworzy sezon 2 Klubu Północnego?

Klub Północny – nowy przebój Netflixa

Serialowa ekranizacja książek Christophera Pike'a na Netfliksie zagościła 7 października 2022, ale już stała się jednym z przebojów platformy. Serial opowiada o grupie śmiertelnie chorych nastolatków, którzy przebywają w Brightcliffe Hospice – ośrodku zapewniającym im komfort w ostatnich chwilach życia. Grupa bohaterów co wieczór spotyka się w bibliotece, by wznieść toast za żywych i umarłych, opowiedzieć sobie straszne historie i przypieczętować specyficzny pakt. Mianowicie: kto umrze pierwszy, ma skontaktować się pozostałymi przy życiu przyjaciółmi i dać im znak, że życie pozagrobowe naprawdę istnieje.

Sezon 2 – czego można się spodziewać?

Za Klub Północny odpowiedzialny jest Mike Flanagan, etatowy twórca netflixowych horrorów. Podczas gdy władze platformy jeszcze nie wydały oświadczenia w sprawie kolejnego sezonu serialu, showrunner podzielił się już swoimi przemyśleniami na ten temat. Podczas konferencji prasowej z okazji premiery Klubu, Flanagan powiedział:

Serial został pomyślany jako dłuższa opowieść. (...) Zobaczymy, jak to potoczą się jego losy, ale prawdopodobnie nie dostaniemy żadnych informacji na temat planów Netflixa przez kolejny miesiąc. (...) Pike napisał 80 książek, więc mamy jeszcze dużo materiału, z którego możemy korzystać… Nie odpowiedzieliśmy też na niektóre z większych pytań sezonu. Odpowiedzi te istnieją, ale mają pojawić się w sezonie kolejnym. Jeśli go nie stworzymy, wrzucę je na Twittera. Wtedy przynajmniej wszyscy będziemy mogli o nich podyskutować.

Wygląda więc na to, że showrunner nie tylko ma konkretne pomysły na następny sezon, ale jest również zdeterminowany, by dostarczyć widzom odpowiedzi na palące pytania, które pojawiły się po sezonie 1. Warto zauważyć, że serial korzysta z różnych książek Christophera Pike'a, co oznacza, że jeśli tylko Netflix zechce, Klub Północny może rozwinąć się w opowieść na wiele sezonów.

Na razie brak jednak konkretnych informacji w sprawie 2 sezonu serialu. Decyzje w sprawie kontynuacji serii z pewnością zapadną najwcześniej za kilka tygodni, gdy Netflix przeanalizuje wyniki oglądalności produkcji.

