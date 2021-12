Kobieta-Kot oraz Riddler w nowym zwiastunie "Batmana"!

Czekacie na nowy film o Batmanie? Zobaczcie jego najnowszy zwiastun!

Do premiery filmu "Batman" z Robertem Pattinson w roli zamaskowanego obrońcy Gotham pozostało coraz mniej czasu. "Batman" ma pojawić się w kinach 4 marca przyszłego roku. Nie dziwi nas więc fakt, że odpowiedzialne za dystrybucję filmu Warner Bros. Entertainment uraczyło nas kolejnym zwiastunem o tytule "The Bat and the Cat", który możecie zobaczyć poniżej:

Ten krótki materiał skupia się przede wszystkim na postaciach Batmana oraz Kobiety-Kota i tego, jak rozwijać będzie się relacja między nimi. W tych rolach wystąpią Robert Pattinson oraz Zoë Kravitz. Dla obojga aktorów jest to oczywiście debiut w ekranizacjach komiksów DC. Warto także pamiętać, że przyszłoroczny "Batman" jest samodzielnym filmem. Oznacza to więc, że nie jest oficjalnie włączony do DC Expanded Universe. Zabraknie w nim więc innych bohaterów znanych z dotychczasowych filmów DCEU.

Dużo czasu w zwiastunie poświęcono także Riddlerowi, w którego wciela się Paul Dano. Kreowany jest on na jednego z głównych antagonistów filmu. W materiale widzimy wiele nowych scen, a te odnoszące się do postaci Riddlera sugerują, że zna on tożsamość Batmana. Jednego, ponieważ w dotychczas opublikowanych zapowiedziach mogliśmy już zobaczyć także postać Pingwina, czyli Oswalda Cobblepota, w którego roli pojawi się Colin Farrell. Wiemy już także, że Farrell będzie odtwórcą głównej roli w nadchodzącym spin-offie Batmana, który poświęcony będzie właśnie postaci Pingwina i jego drodze na szczyt przestępczego świata Gotham.

Zwiastun sugeruje widzom, że film będzie pełen tajemnic i sekretów, skrywanych przez niemal każdą postać. Wyjątkiem nie jest tutaj Alfred Pennyworth. Okaże się bowiem, że wierny asystent Bruce'a Wayne'a także skrywa sekrety, nawet przed swoim szefem.

Kogo jeszcze zobaczymy w nadchodzącym "Batmanie"? Wiemy już, że w roli Bruce'a Wayne'a pojawi się Robert Pattinson. Alfreda Pennywortha - zagra natomiast Andy Serkis. Wspomnieliśmy już o rolach Zoë Kravitz (Kobieta Kot), Paula Dano (Riddler) oraz Colina Farrella (Pingwin). W filmie zobaczymy także Jeffreya Wrighta, Petera Sarsgaarda oraz Johna Torturo.

Reżyserem filmu jest Matt Reeves, a w tworzeniu scenariusza pomagał mu Mattson Tomlin. Premiera filmu już 4 marca 2022 roku.