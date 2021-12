Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie - zobacz zapowiedź Netflixa

Niedługo na platformie Netflix premierę ma nowy serial o tytule “Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”. O czym opowiada? Zobacz zwiastun!

"Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" to nowy serial sensacyjny Netflixa o szczególnie nietypowej tematyce. Fabuła opowiada o Annie, której życie po zawodzie miłosnym staje się monotonne. Z lampką wina w ręce patrzy w okno, obserwując, jak życie toczy się bez jej udziału. Gdy do domu naprzeciwko wprowadza się przystojny nowy sąsiad z uroczą córką, Anna zaczyna dostrzegać światełko w tunelu. Przynajmniej do dnia, gdy jest świadkiem makabrycznego morderstwa... a może tylko jej się zdawało? W rolach głównych Kristen Bell i Rom Riley.

fot. zrzut ekranu z teasera

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie

Oglądając świat z dystansu jej okna, załamana Anna wzdycha do przystojnego nowego sąsiada. Do czasu, aż staje się świadkiem morderstwa.

Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Udawana powaga, Absurd, O nietypowej tematyce, Trzymający w napięciu

Udawana powaga, Absurd, O nietypowej tematyce, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" będzie dostępny do obejrzenia od 28 stycznia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, co pojawi się w grudniu na platformie.

