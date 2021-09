Kobiety i morderca - nowy film Netflixa już dostępny!

Czas na premierę dokumentalnego tytułu, który przybliża historię Bestii z Bastylii. Kim był Guy Georges?

Dziś na Netflixie premierę ma nowy film dokumentalny, który opowiada historię seryjnego mordercy, Guy Georgesa zwanego Bestią z Bastylii. Swój przydomek zawdzięcza nazwie paryskiej dzielnicy, w której grasował: La Bastille. Mężczyzna urodził się w roku 1962 we Francji, jako Guy Rampillon. Jego okres aktywności kryminalnej datuje się na 1991-1997, w którym to wykorzystał i zamordował 7 kobiet. Ofiarami są: Pascale Escarfail, Catherine Rocher, Elsa Benady, Agnès Nijkamp, Hélène Frinking, Magalie Sirotti oraz Estelle Magd. Co ciekawe, do zatrzymania doprowadziła mama jednej z kobiet we współpracy z szefową policji — i to właśnie tę historię przyjdzie nam poznać po obejrzeniu "Kobiety i morderca".

Kobiety i morderca

reż. Mona Achache, Patricia Tourancheau

Ten frapujący dokument ukazuje zatrzymanie seryjnego mordercy Guy Georgesa w efekcie wysiłków dwóch kobiet — szefowej policji i matki ofiary.

Reżyseria: Mona Achache, Patricia Tourancheau

Mona Achache, Patricia Tourancheau Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: Francja

Francja Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 13+

