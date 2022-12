Kochacie RPG? My też, oto najlepsze gry 2022 roku. Ominąć choćby jedną to wstyd

Jeśli lubicie gry RPG, to mamy dla was zestawienie najlepszych gier z gatunku wydanych w 2022 roku.

Choć rok 2022 obfitował nam w wiele znakomitych premier, to jednak fani RPG mogli poczuć się niedopieszczeni. Co prawda doczekaliśmy się wreszcie next-genowych wydań Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon czy konsolowej premiery Pathfinder Wrath of the Righteous, to jednak niewiele nowych tytułów zadebiutowało na rynku. Próżno było szukać w minionych miesiącach 2022 roku wielkich premier, długo wyczekiwanych RPG-ów. Niestety, zarówno Dragon Age Dreadwolf (Dragon Age 4), jak i Baldur's Gate 3 nie zdążyły zadebiutować w 2022 roku. Optymistycznie pojawią się one dopiero w przyszłym roku.

Na szczęście sympatycy RPG mogli liczyć na nieco mniejsze zespoły, które udowodniły, że potrafią przygotować znakomite produkcje. Do tego debiuty gier kilku weteranów z branży i mamy ciekawy zestaw gier, które mogliśmy poznać w 2022 roku.

Jeśli zastanawiacie się, czy ominęła was jakaś ciekawa produkcja RPG w 2022 roku, to mamy dla was zestawienie najlepszych, naszym zdaniem, gier fabularnych minionego roku.

Pokemon Scarlet/Violet

To był wyjątkowy rok dla fanów Pokemonów. Przede wszystkim najsłynniejszy trener „kieszonkowych stworków” - Ash Ketchum, został wreszcie mistrzem Pokemon. Droga do sukcesu zajęła mu 25 lat. Ostatecznie dowiedzieliśmy się też, że legendarne anime zostanie zakończone. Nowym rozdziałem w historii marki ma być najnowsza generacja, którą rozpoczęły gry Pokemon Scarlet/Violet. Ostatnia odsłona kultowej serii zadebiutowała nie bez problemów (szczególnie technicznych), ale ostatecznie to jedna z najbardziej rewolucyjnych i rozbudowanych części w historii. Otwarty, żyjący świat, nowe mechaniki, nowe Pokemony i wreszcie dodatkowe historie sprawiają, że Pokemon Scarlet/Violet zasługują na miejsce na liście najlepszych gier RPG 2022 roku.

Elex 2

Jeśli przynajmniej raz mieliście styczność z grami od studia Piranha Bytes, to doskonale wiecie czego się spodziewać. Elex 2 pod tym względem nie jest wyjątkowy. Co to dokładnie oznacza? Między innymi pewne braki w oprawie wizualnej, które charakteryzują bardziej tytułu AA niż AAA oraz „toporność” rozgrywki, która w Elex 2 również jest obecna. Wszelkie wady rekompensuje jednak bardzo ciekawie opowiedziana historia, wyraziste postacie oraz świat, w którym nie można się nudzić. Elex 2 zdecydowanie ma swój urok i jest to RPG godne polecenia.

Salt and Sacrifice

Salt and Sacrifice to kontynuacja ciepło przyjętego Salt and Sanctuary, czyli ciekawego połączenia gry akcji i RPG w sosie Souls-like. System walki, mroczny świat, zagadkowa historia i epickie starcia bossami to najjaśniejsze elementy produkcji studia Ska. Choć Salt and Sacrifice nie zachwyca graficznie to niewątpliwe gra ma swój urok, który potęguje bardzo dobra muzyka i udźwiękowienie.

Expeditions: Rome

Expeditions: Rome to kolejny po Expeditions: Conquistador i Expeditions: Viking przedstawiciel serii historycznych gier RPG od, niestety, nieistniejącego już studia Logic Artists. Tym razem przenosimy się w czasy Imperium Rzymskiego, gdzie jako młody dowódca możemy poprowadzić Legiony do triumfu w kilku kampaniach. Expeditions: Rome urzeka klimatem i historią, nie ma tu miejsca na magię czy czary, za to możemy spotkać historyczne postacie jak Gajusz Juliusz Cezar czy Kleopatra (możemy nawet nawiązać z nią romans). Taktyczne turowe starcia są wymagające i niesamowicie satysfakcjonujące. Deweloperzy z Logic Artists po raz kolejny udowodnili, że potrafią tworzyć wyjątkowe gry RPG.

Elden Ring

W tym wypadku dużego zaskoczenia chyba nie ma – Elden Ring, jedna z najlepszych gier 2022 roku jest również produkcją z gatunku RPG i w swojej roli sprawdza się znakomicie. Pokrętna, szarpana, ale ostatecznie poruszająca historia, piękny otwarty świat, wymagający system walki i wreszcie ogromne możliwości personalizacji postaci sprawiają, że to bez wątpienia jedna z najlepszych gier RPG. Nie zagrać w Elden Ring to grzech.

Xenoblade Chronicles 3

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy lubi gry jRPG, ale są takie tytuły, w które po prostu trzeba zagrać bowiem urzekają one historią, bohaterami, klimatem. Taką właśnie produkcją jest Xenoblade Chronicles 3, czyli najnowsza odsłona popularnej serii od studia Monolith Soft. Jeśli lubicie dobre, poważne historie z wyrazistymi bohaterami, to zdecydowanie jest to tytuł dla was. Niezwykle rozbudowany system walki i piękny czy otwarty świat gotowy do eksploracji to już „tylko” przysłowiowa wisienka na torcie. Xenoblade Chronicles 3 to kwintesencja gier RPG i w tym roku próżno było szukać produkcji, która by mogła równać się z dziełem Monolith Soft.