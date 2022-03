Kod źródłowy MIUI potwierdza współpracę Xiaomi z Leica

Pierwszym smartfonem z aparatem Leica ma być Xiaomi 12 Ultra.

Partnerstwa pomiędzy producentami smartfonów, a firmami produkującymi aparaty fotograficzne nie są niczym nowym. Trend ten zapoczątkowała Nokia wiele lat temu. Aktualnie praktycznie każdy duży producent smartfonów współpracuje z firmami produkującymi aparaty lub obiektywy. Flagowe smartfony posiadają aparaty i oprogramowanie opracowywane we współpracy przez obu producentów.

Aparat Leica w Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najbardziej znaną współpracą pomiędzy producentem smartfonów, a producentem aparatów jest oczywiście związek Huawei z Leicą. W związku z problemami Huawei, firma ta sprzedaje mniej smartfonów, a Leica prawdopodobnie rozpocznie niedługo współpracę z innym producentem.

W sieci od wielu miesięcy mówi się o współpracy Xiaomi z Leicą. Pierwszym smartfonem z aparatem sygnowanym logo Leica ma być Xiaomi 12 Ultra.

Najnowsze informacje, które otrzymaliśmy potwierdzają rozpoczęcie współpracy przez Xiaomi oraz Leica.

W chińskiej wersji oprogramowania MIUI znaleziono informacje sugerujące o współpracy z firmą Leica. W kodzie źródłowym aplikacji Gallery Editior można znaleźć ciągu powiązane bezpośrednio z producentem aparatów. Prawdopodobnie odnosić się one będą do filtrów wbudowanych w aplikację do obróbki zdjęć.

Wyżej wspomniane linijki kodu źródłowego nie zostały jeszcze zaimplementowane. Wszystko jest w trakcie rozwoju, a oprogramowanie nie pozwala na wykorzystanie nowych rozwiązań.

Współpraca pomiędzy Xiaomi, a Lecia powinna zostać ogłoszona na jednej z najbliższych konferencji prasowych firmy Xiaomi.