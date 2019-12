Kod źródłowy jądra Androida 10 dla Poco F1, Mi Mix 2S, Mi Mix 3 i Mi 8 już w sieci

Wyżej wymienione urządzenia wkrótce zyskają sporo custom romów.

Xiaomi# jest producentem, który dużo bardziej polega na aktualizacjach własnej nakładki MIUI, niż na aktualizacjach systemu operacyjnego Android. Idealnym tego przykładem jest aktualizacja do MIUI 11. Nowe oprogramowanie otrzymały nawet bardzo tanie i leciwe modele, jak Xiaomi Redmi 4X. Na liście nie zabrakło wielu modeli Redmi oraz flagowych MI, ale nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę, że nakładka MIUI na wszystkich kompatybilnych urządzeniach wcale nie pracuje na Androidzie 10. MIUI może być zainstalowane na kompatybilnych urządzeniach, które pracują pod kontrolą Android 7.1.2 Nougat, jak Redmi 4X lub nowszego.

Pod koniec października 2019 roku Xiaomi rozpoczęło ogromny proces aktualizacji wielu modeli do MIUI 11, który nadal się nie zakończył. Od tego czasu najnowsza nakładka pojawiła się na takich urządzeniach, jak POCO F1, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro czy Mi 8 Explorer Edition. Wymienione przez nas urządzenia otrzymają lub już otrzymały oficjalną aktualizację systemu operacyjnego Androida do wersji 10.

Teraz Xiaomi wydało źródło kernela aktualizacji do Androida 10 na te urządzenia. Co to dla nas oznacza? Możliwość łatwego i szybkiego budowania custom romów - nieoficjalnych wersji systemu na wyżej wymienione urządzenia.

Bardzo prawdopodobne, że już w niedalekiej przyszłości w internecie pojawi się wiele custom romów na wyżej wymienione urządzenia, które dodadzą nowe funkcje oraz znacząco wpłyną na responsywność urządzeń. Dzięki kodowi źródłowemu programiści mają znacznie mniej pracy z dostosowaniem swoich dystrybucji Androida do danego typu urządzenia.

Źródło: xda-developers.com