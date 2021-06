Kody źródłowe Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 wystawione na sprzedaż

W lutym kody źródłowe dwóch hitów CD Projekt RED zostały wykradzione. A teraz każdy chętny może je nabyć. Za ile?

W lutym serwery CD Projekt RED stały się ofiarami potężnego cyberataku. Sprawcom udało się pokonać zabezpieczenia i uzyskać dostęp do wewnętrznej sieci studia. Wykradli z niej m.in. kody źródłowe gier oraz zaszyfrowali złośliwie mnóstwo danych i zażądali okupu - więcej o tym przeczytasz tutaj. Teraz skradzione kody zostały wystawione na aukcję w dark webie. Jak podaje Data Breaches, stoi za nią grupa hakerów, którzy promują w ten sposób swoją nową witrynę internetową. Chętni mogą zapłacić 10 000 dolarów (czyli ok. 36,7 tys. złotych) i uzyskać dostęp do wszystkich skradzionych materiałów.

Jak deklarują hakerzy, kody źródłowe dotyczą gier Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker, a także SKD edycji Wiedźmina 3 na konsole PlayStation 4 i 5 oraz Xbox i Switch. Na tym nie koniec - w posiadaniu włamywaczy znajdują się również dokumenty z ważnymi informacjami, zaczynając od raportów sprzedażowych, na informacjach personalnych o pracownikach kończąc. Mają być one udostępnione dla wszystkich. Ale kiedy i jak - tego nie podano.

Źródło: Guru 3D