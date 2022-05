Kolejna FIFA jednak powstanie! Gianni Infantino potwierdza

Choć FIFA 23 będzie ostatnią grą z serii od Electronic Arts, to, jak się właśnie dowiedzieliśmy, nie będzie to oznaczało końca cyklu. Ten będzie dalej rozwijany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej.

Zaledwie wczoraj dowiedzieliśmy się, że Electronic Arts rezygnuje z marki FIFA i postawi na własny, oryginalny tytuł w postaci EA Sports FC. FIFA 23 ma być zatem ostatnią odsłoną serii przygotowaną przez, legendarne już, studio EA Sports. Okazuje się jednak, że cykl gier piłkarski FIFA na pewno nie zniknie, o czym poinformował właśnie Gianni Infantino - prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

Seria FIFA będzie kontynuowana bez Electronic Arts

Gianni Infantino, w wywiadzie dla "New York Times" potwierdził, że organizacja, na której czele stoi ma zamiar stworzyć własną grę piłkarską FIFA. Nie jest to dużym zaskoczeniem, bowiem już wcześniej spekulowano o tym, że piłkarska federacja coraz śmielej spogląda w stronę gier i chce tam rozszerzyć swoje wpływy. Możliwe, że nowa FIFA powstanie przy współpracy z Take-Two i studiem 2K Sports, które od lat tworzy udane gry sportowe. Nie możemy też wykluczyć scenariusza, w którym to federacja zdecyduje się na utworzenie własnego działu poświęconego tworzeniu gier.

Mogę zapewnić, że jedyna autentyczna, prawdziwa gra nosząca nazwę FIFA będzie najlepszą dostępną dla graczy i fanów piłki nożnej - Gianni Infantino.

Chęć do stworzenia własnej produkcji nie zaskakuje. Szacuje się, że w swojej całej swojej historii seria gier piłkarskich od Electronic Arts wygenerowała ok. 20 miliardów euro dochodu ze sprzedaży. Takimi pieniędzmi nie pogardzi nawet FIFA.

W przyszłym roku możemy otrzymać nawet 4 gry o piłce nożnej

Od lat, o uwagę graczy rywalizowały w zasadzie dwa tytuły - FIFA i Pro Evolution Soccer (obecnie eFootball). Coraz więcej wskazuje na to, że już w przyszłym roku do walki o portfele graczy przystąpią aż 4 tytuły. Oprócz wspomnianej FIFY 24 i eFootball będą to EA Sports FC i UFL. Kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięski? Osobiście stawiamy na EA Sports FC, ale i konkurencje nie jest bez szans (no może z wyjątkiem produkcji od Konami).

