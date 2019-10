Kolejna aktualizacja Widnows'a 10 otrzymuje nazwę

Windows 10 1909 wcale nie zadebiutuje jako wrześniowa aktualizacja.

Microsoft potwierdził oficjalnie, że system Windows 10 19H2 (1909) od teraz nazywany będzie jako aktualizacja listopadowa Windows 10 (Windows 10 November 2019 Update).

Źródło: pcworld.com

Microsoft od czasu wprowadzenia na rynek Windows'a 10 w 2015 roku zmienił sposób dystrybucji aktualizacji. Obecnie Windows dostarczany jest jako stale rozwijająca się usługa, do której cały czas dodawane są nowe funkcjonalności. Każda kolejna duża aktualizacja rozwojowa oznaczana jest czterema liczbami. Pierwsze dwie mówią o roku, w którym aktualizacja zostanie wydana, a kolejne dwie o miesiącu, w którym się to stanie.

W taki sposób działa harmonogram, który stosowany jest przez Microsoft. Nie zawsze jednak wszystko idzie zgodnie z planem.

Microsoft przesunął wprowadzenie systemu Windows 10 w wersji 1909 na później nie zmieniając jednocześnie numeracji systemu. Taka sytuacja miała również miejsce podczas premiery majowej aktualizacji. Wtedy system posiadał oznaczenie 1903.

Teraz przyjęcie nowej nazwy dla wersji 1909 jasno wskazuje, że zostanie ona udostępniona w listopadzie 2019 roku. Microsoft nie przedstawił jeszcze żadnych szczegółów na ten temat.

Brandon LeBlanc - starszy kierownik odpowiedzialny za program Windows Insider Program, napisał, że Windows 10 build 18363.418, który znajduje się obecnie w pierścieniu Release Preview ma być ostatecznym wydaniem. Numer build niewiele różni się od numeru, jaki nadany został Windowsowi 10 podczas majowej aktualizacji. Nie dzieje się to bez powodu.

Stało się tak dlatego, że aktualizacja z listopada 2019 roku została zaprojektowana tak, aby była czymś zbliżonym do dawnych pakietów Service Pack. Nie jest to pełnowartościowa aktualizacja wprowadzająca wiele nowych funkcji do systemu Windows.

W chwili obecnej Microsoft rozwija dwie wersje systemu Windows 10. Mowa o opisywanej przez nas aktualizacji listopadowej oraz wydaniu 20H1, które pojawi się w pierwszej połowie 2020 roku. To własnie druga z aktualizacji ma wprowadzić szereg ulepszeń i nowych funkcji na komputery pracujące pod kontrolą Windowsa 10. Microsoft nie informuje o dacie premiery finalnej wersji Windows 10 20H1. Podejrzewamy, że ujrzy ona światło dzienne w okolicach marca 2020 roku.

Wracając do systemu Windows Insider, podczas gdy pierścień Release Preview otrzymał już ostatnią kompilację listopadowej aktualizacji systemu Windows, użytkownicy Insider Slow Ring (wolne aktualizacje) powinni otrzymać ją w najbliższych tygodniach. Prawdopodobne, że stanie się to jeszcze w październiku.

Wszyscy użytkownicy, którzy już dziś chcieliby sprawdzić możliwości najnowszego Windowsa 10 1909 mogą to zrobić dołączając do programu Windows Insider. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows.

Microsoft w tym roku liczy na gładkie wprowadzenia najnowszej aktualizacji systemu Windows. Przypominamy, że w zeszłym roku był z tym niemały problem. Październikowa aktualizacja Windows 10 19090 spowodowała, że część użytkowników straciła swoje pliki i dane. Według Microsoftu problem ten dotyczył jedynie około 1 procenta użytkowników, ale biorąc pod uwagę ilość urządzeń pracujących pod kontrolą Windows 10 poszkodowanych były setki tysięcy.