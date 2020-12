Kolejna awaria Google - problemów z Gmail ciąg dalszy

To już drugi raz w ciągu dwóch dni, kiedy dochodzi do awarii w działaniu usług Google. Na szczęście w środę nie działa "tylko" Gmail i to dla niewielkiej części użytkowników.

W poniedziałek wysiadły dosłownie wszystkie usługi Google. Problem utrzymywał się przez ponad dwie godziny i sparaliżował pracę sporego odsetka ludzi na całym świecie. Co gorsza mowa nie tylko o użytkownikach prywatnych, ale także firmach posiadających subskrypcję GSuite. Najnowsza wersja Gmail na urządzenia mobilne Nie minęły dwa dni, a Google informuje, że nadal mogą wystąpić problemy technicznych. O co chodzi tym razem? Google informuje, że po rozwiązaniu poniedziałkowych usterek, część użytkowników może mieć problem z zalogowaniem się do poczty elektronicznej Gmail. Wyszukiwarkowy gigant wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprasza za ostatnie problemy techniczne. Firma podkreśla, że niezawodność działania usług zawsze była priorytetowa. Google wyjaśniło, że poniedziałkowa awaria, która spowodowała wyłączenie stron do uwierzytelniania użytkowników wynikała z chwilowego zapełnienia pamięci masowej dostępnej na serwerach wyszukiwarkowego giganta. Według DownDetector sytuacja jest już stabilna. Z dnia dzisiejszego wpłynęło zaledwie kilkanaście raportów informujących o niepoprawnym działaniu poczty Gmail. DownDetector z poranka 16 grudnia 2020 roku Mamy nadzieje, że Google faktycznie na poważnie wziął poniedziałkową awarię i w przyszłości nie będziemy musieli borykać się z problemami z dostępem do najpopularniejszych usług. Źródło: bloomberg.com