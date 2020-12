Kolejna darmowa gra w Epic Games Store już dostępna

W sklepie Epic Games Store właśnie pojawiła się kolejna darmowa gra niespodzianka, jesteście ciekawi co tym razem otrzymaliśmy?

Wielka świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store dopiero się rozkręca, oprócz setek przecenionych gier, czekają na nas również liczne bonusy, kupony do zdobycia i darmowe gry do odebrania.

Wczoraj informowaliśmy was o pierwszej darmowej grze w ramach świątecznej wyprzedaży, którą było Cities Skylines. Dzisiaj natomiast możemy dodać do swojej biblioteki Oddworld: New 'n' Tasty, czyli kolejna odsłonę kultowej serii, która niezwykle umiejętnie łączy w sobie elementy gier platformowych, akcji i logicznych.

Pamiętajcie jednak, że Oddworld: New 'n' Tasty będzie dostępne za darmo jedynie przez 24 godziny. Już jutro o godzinie 17:00 w Epic Games Store pojawi się bowiem kolejna darmowa produkcja.

Jeśli chcecie komuś (lub sobie) sprawić prezent na "ostatnią chwilę", to warto teraz odwiedzić sklep Epica, szczególnie, że bez żadnych problemów możecie zdobyć bon o wartości 40 złotych, co pozwoli wam kupić nawet największe hity znacznie taniej.

Wystarczy zalogować się na konto Epic Games, a następnie kliknąć przycisk „odbierz kupon epic”, by odebrać kupon o wartości 40 złotych. Co więcej, za każde zakupy powyżej 59,99 zł możecie liczyć na kolejny bon. Nic tylko kupować.

Zobacz również: Oficjalnie! Powstaje gra MMO w świecie League of Legends!