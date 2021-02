Kolejna duża dostawa PS5 zawita do sklepów już w tym tygodniu

PlayStation 5 będzie ponownie dostępne, bądźcie czujni.

Spora dostawa nowych, świeżutkich konsol PlayStation 5 ma trafić do sklepów już w tym tygodniu. Tak przynajmniej wynika z informacji opublikowanych przez PS5StockUK, czyli konta na Twiterze prowadzonego przez osoby dobrze zorientowane w sprawach Sony oraz brytyjskich sklepów z elektroniką.

Jak wynika z najnowszego wpisu, już w tym tygodniu do największych brytyjskich sklepów trafią nowe konsole PS5, w tym m.in. do: Argos, GAME, Curry, Amazon i wielu innych. Co więcej, autorzy wiadomości podkreślają, że prawdopodobnie jako pierwszy nowe konsole udostępni brytyjski oddział Amazonu i powinno to nastąpić już niebawem.

Jeśli zatem nie straszny wam jeżyk angielski i nieco dłuższy czas oczekiwania na konsolę, to możecie spróbować zamówić PS5 w jednym z brytyjskich sklepów i już niebawem cieszyć się nową generacją. Dzisiejsze wieści nie są jednak bez znaczenia również dla polskiego rynku. Może to bowiem oznaczać, że Sony przygotowało kolejną dużą dostawę sprzętu, która trafi także na pozostałe europejskiej rynki. Pierwsze tego oznaki mieliśmy już dzisiaj bowiem sklep NeoNet udostępnił (po raz kolejny w ostatnich dniach) zestaw, w którego skład, oprócz konsoli PlayStation 5, weszły również trzy gry: The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Niestety, wystarczyło kilkanaście minut, a cały nakład został wyczerpany.

Wielce prawdopodobne, iż w nadchodzących dniach kolejne polskie sklepu pójdą śladami NeoNetu. Musicie być zatem czujni, obszerną listę zarówno polskich, jak i zagranicznych sprzedawców PlayStation 5 znajdziecie naszym oddzielnym materiale.

