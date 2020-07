Kolejna generacja MacBook'a Air i Pro z procesorami ARM od Apple

Gigant z Cupertino zamierza szybko i skutecznie przeprowadzić transformację z procesorów Intel na autorskie chipy ARM. Pierwsze laptopy już w 2021 roku.

Apple oficjalnie zapowiedziało, że zamierza porzucić stosowanie procesorów Intel'a na rzecz autorskich układów ARM. To już drugi raz, kiedy Apple całkowicie zmienia platformę sprzętową dla komputerów Mac. Wcześniej wydarzyło się to w 2005 roku, kiedy migrowano z procesorów PowerPC do x86 produkcji Intel'a.

Gama modelowa komputerów Mac na 2020 rok

Gigant z Cupertino zaledwie kilkanaście dni temu oficjalnie przekazał, że przechodzi na procesory ARM, a już zdążył wysłać prototypowe urządzenia Developer Transition Kit. Wszystko wskazuje na to, że Apple zamierza bardzo szybko wprowadzić na rynek pierwsze urządzenia z procesorami ARM, o których plotkowano już od 2015 roku.

System operacyjny macOS 11.0 Big Sur, który jako pierwszy obsłuży procesory ARM zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek w październiku 2020 roku. Apple oznajmiło, że zamierza wprowadzić pierwsze komputery Mac z procesorami ARM do sprzedaży jeszcze w tym roku, a całkowite przejście z architektury x86 i procesorów Intel'a na ARM ma trwać około dwóch lat. W tym czasie Apple zaprezentuje następujące komputery z procesorami ARM: Mac mini, iMac, iMac Pro, Mac Pro, MacBook Air oraz MacBook Pro.

Pierwszymi komputerami, które wykorzystywać będą procesory ARM będą nowe modele z rodziny MacBook Pro. Obecnie sprzedawany 13,3 calowy MacBook Pro został odświeżony w marcu 2020 roku, ale nadal korzysta z nieco leciwych już układów ósmej generacji.

MacBook Pro 13,3 z procesorem ARM może pojawić się w sprzedaży jeszcze przed świętami. Kuo już wcześniej donosił, że MacBook Pro z procesorem Apple A wejdzie do masowej produkcji w czwartym kwartale 2020 roku. Teraz informuje, że prace idą zgodnie z planem, a obok MacBook'a Pro, Apple zamierza produkować jednocześnie nowego MacBook'a Air. Oba komputery korzystać będą z podobnych procesorów ARM.

Kuo nadal przewiduje wprowadzenie na rynek zupełnie nowego MacBook'a Pro z ekranem mini-LED o przekątnej 14,1 cala, ale komputer ten pojawi się na rynku najwcześniej w drugiej połowie 2021 roku.

W międzyczasie Apple zaprezentuje również ostatni komputer z procesorem Intel'a. Będzie to zupełnie nowy iMac sprzedawany w dwóch rozmiarach który w ciągu dwóch lat zostanie wyposażony w procesory ARM.

