Kolejna gra z serii Batman Arkham dedykowna nowej generacji konsol

Najnowsza odsłona z serii Batman Arkham ma być "głównie" grą przeznaczoną dla nowej generacji konsol i zaskoczy wszystkich fanów.

Popularny leakster - KC Walsh, znany z publikacji trafnych przecieków z branży gier, opublikował najnowsze doniesienia na temat następnej gry z serii Batman Arkham. Według Walsha, gra powstaje z myślą o konsolach nowej generacji, nie oznacza to jednak, że twórcy zrezygnują z przygotowania wersji dla PlayStation 4 i Xbox One. Więcej dowiemy się prawdopodobnie za jakiś czas, możliwe, że już 12 lutego podczas wydarzenia PlayStation Meeting 2020.

Projekt był pierwotnie nazwany Batman: Arkham Legacy, lecz już wiadomo, że ukaże się pod inną nazwą, jaką? Niestety nie ujawniono. Kolejną ciekawostką jest odpowiedź Walsha na pytanie: czy gra będzie kontynuacją poprzednich tytułów? Publicysta twierdzi, że nie może tego ujawnić, ale będziemy zaskoczeni. Czy może to oznaczać reboot serii?

Nadal nie jest znana data premiery gry, sam Walsh pisze, że na konkretne informacje w tej sprawi przyjdzie nam jeszcze poczekać, a do tego czasu publikowane będą teasery. Pierwszy z nich ukazał się we wrześniu, a kolejny w zeszłym tygodniu. W obu pojawiły się tajemnicze rysunki, a na stronie internetowej studia WB Games Montreal, odpowiedzialnego za produkcję gry, pojawiła się grafika zawierająca oba symbole oraz puste miejsca na kolejne.

Co ciekawe, studio opublikowało różne grafiki na swoich kanałach w social media, które po połączeniu składają się w jeden symbol. Wszystkie grafiki zostały opatrzone hashtagiem CaptureTheKnight. Niektóre doniesienia sugerowały, że chodzi o tajną jednostkę Amandy Waller, jednak może się okazać, że chodzi o Trybunał Sów. Tym bardziej, że tuż po publikacji pierwszego teasera, Scott Snyder (autor komiksów o Batmanie, w którym pojawiła się wspomniana organizacja) umieścił tweet z cytatem "Beware the Court of Ouls", jednak szybko go usunął.

Jedno jest pewne, oczekiwanie na kolejną odsłonę serii o człowieku nietoperzu jest coraz bardziej intrygujące. Czy wy również nie możecie się doczekać?

źródło: gamingbolt.com/Twitter