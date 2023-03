Kolejna konkurencja dla Thermomixa? Biedronka dorzuca do oferty tanie urządzenie wielofunkcyjne [08.03.2023]

W Biedronce pojawiła się bardzo ciekawa alternatywa dla Thermomixa. Kosztuje o wiele mniej, ale... czy jest w stanie zastąpić ten słynny sprzęt? Oto, jakie funkcje ma urządzenie dostępne w Biedronce.

Internetowy sklep Biedronka Home zaskakiwał nas już nieraz. Tym razem jednak oferta jest naprawdę niecodzienna – na wirtualne półki tego dyskontu trafiło urządzenie, które śmiało można nazwać konkurencyjnym dla słynnego Thermomixa. Czy warto zainwestować w ten sprzęt? A może nie ma sensu zawracać sobie nim głowy? Oto, co potrafi.

Urządzenie wielofunkcyjne Eldom Perfect Mix 2 MFC2506 – funkcje i możliwości

Urządzenie ma 12-stopniową regulację prędkości, obroty wsteczne oraz regulację temperatury od 37 do 120 st. C. Zakres obrotów to aż 100-5000 obr./min. Zadbano też o 90-minutowy timer oraz wbudowaną wagę kuchenną o udźwigu do 5 kg. Jednak największym atutem tego urządzenia jest baza zaprogramowanych w nim receptur. Instrukcja wykonania poprowadzi użytkownika krok po kroku. W pamięci urządzenia umieszczono łącznie aż 351 różnorodnych przepisów, a producent zapewnia, że jest stale aktualizowana i uzupełniana o kolejne receptury. Obsługa opiera się na wielofunkcyjnym, kolorowym wyświetlaczu dotykowym o przekątnej wynoszącej 5 cali. Co ważne, poszczególne akcesoria można myć w zmywarce.

Zobacz również:

Funkcje Eldom Perfect Mix 2 MFC2506:

gotowanie,

gotowanie na parze,

blanszowanie,

podsmażanie,

prażenie,

odgrzewanie,

szatkowanie,

miksowanie,

kruszenie lodu,

ważenie,

wyrabianie,

spienianie,

podtrzymywanie temperatury,

siekanie,

mielenie,

wyparzanie,

emulgowanie,

konwitowanie,

sous vide,

deglasowanie,

ubijanie,

blendowanie,

rozpuszczanie.

Eldom Perfect Mix 2 MFC2506 w sklepie Biedronka Home kosztuje 1999 zł. Urządzenie kupisz tutaj.

Jeśli szukasz tańszej alternatywy, koniecznie zerknij na:

Eldom Perfect Mix MFC2000

To urządzenie ma aż 12 poziomów prędkości oraz tryb slow cooking. Ma wytrzymały silnik 500 W (moc całkowita: 1500 W), a zakres obrotów wynosi 100-4500 obr./min. Robot rozdrabnia, mieli, miesza, ubija, wyrabia ciasto, gotuje, smaży i gotuje na parze. Ma też specjalne funkcje: pulse, turbo i slow cooking, a także wyłącznik czasowy i regulację temperatury. Naczynie ma pojemność 2 l. W zestawie jest praktyczna miarka o pojemności 90 ml, nóż tnący o innowacyjnym kształcie, nasadka ubijająca, nasadka mieszająca, uniwersalna szpatułka, koszyk, a także zestaw do gotowania na parze.

Eldom Perfect Mix MFC2000 w sklepie Biedronka Home kosztuje 749 zł. Urządzenie kupisz tutaj.

Polecamy też: Amazon rzuca ekspres do kawy renomowanej marki w zaskakująco niskiej cenie – taniej niż tu, nie kupisz nigdzie